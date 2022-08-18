إثر تثبيت سعر الفائدة.. لماذا خالف البنك المركزي التوقعات

خالف البنك المركزي المصري توقعات معظم البنوك الاستثمارية بشأن رفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

قررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كَمْا هُو دون تغيير، خلال اجتماع اليوم الخميس 18 أغسطس، للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.25٪ على التوالي، وأبقى معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

قال البنك المركزي إن الاقتصاد العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على النقيض من حالة عدم اليقين بشأن النظرة الاقتصادية العالمية، على الرغم من انخفاض حدة التقلبات مقارنة بالماضي. الشهُور.

وأضاف البنك المركزي أن البنوك العالمية استمرت فِيْ تشديد السياسات النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض برامج شراء الأصول للحد من التضخم.

مبررات احتفاظ البنك المركزي بسعر الفائدة

أكد البنك المركزي المصري، أن الأسعار العالمية لبعض السلع، شهدت انخفاضًا نسبيًا، بما فِيْ ذلك النفط والقمح، بعد أن وصلت إلَّى مستويات قياسية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، مشيرًا إلَّى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يتفق مع هدف السعر. الاستقرار على المدى المتوسط.

وسجل معدل التضخم السنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ يوليو الماضي، 13.6٪، وقال البنك المركزي المصري فِيْ وقت سابق إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضًا على أساس سنوي فِيْ يوليو إلَّى 15.6٪.

وبين البنك المركزي فِيْ بيانه اليوم بشأن الحفاظ على سعر الفائدة أن البيانات الأولية تشير إلَّى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022-2022 مقابل 3.3٪ خلال العام المالي السابق. عام.

لماذا القرار المركزي بالمحافظة على سعر الفائدة

قال الدكتور معتصم الشهِيْدي الخبير المالي، إن لجنة السياسات أبقت أسعار الفائدة دون تغيير خلافا للتوقعات السابقة للاجتماع، لوجود متغير مهم وهُو استقالة محافظ البنك المركزي. مصر، طارق عامر، قبل ساعات من اجتماع اللجنة، وهُو أحد أسباب إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى تتضح الرؤية، والتي جاءت بسرعة، بتعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري بالإنابة. .

سياسات جديدة

وأضاف أن قرار التعيين جاء قبل وقت قصير جدا من قرار اللجنة، لذلك قرر أعضاء اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى يتولى القائم بأعمال المحافظ مهامه ويحدد أولويات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

يتماشى هذا مع قيام بعض البنوك الاستثمارية بإجراء تعديلات على توقعاتها هذا الصباح، وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث فِيْ نعيم للأوراق المالية، إن قسم الأبحاث فِيْ شركته قد غير التوقعات من رفع أسعار الفائدة إلَّى ساعات تثبيت سعر الفائدة قبل اجتماع لجنة تحديد سعر الفائدة. .

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إنه بعد استقالة طارق عامر من منصبه كَمْحافظ للبنك المركزي، اطلعت اللجنة على قرار رفع سعر الفائدة، واتخذت قرار إصلاحه إلَّى أن يتسلم محافظ البنك المركزي بالوكالة مهامه رسمياً. .

أصدر الرئيس المصري، صباح اليوم، قراراً بتعيين حسن عبد الله محافظاً بأعمال البنك المركزي اعتباراً من اليوم.

قال هشام الشبيني مدير إدارة البحوث بشركة “مباشر” للسمسرة فِيْ الأوراق المالية، فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن المصرف المركزي لجأ إلَّى تثبيت سعر الفائدة، بانتظار حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الذي عين قبل ساعات. بدء الاجتماع وانتظار معرفة توجهاته وسياساته. والتي سيتم اتباعها فِيْ التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.