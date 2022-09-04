إثيوبيا تخطط لفتح القطاع المصرفِيْ أمام المستثمرين الأجانب

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم السبت، إن حكومته قررت فتح القطاع المصرفِيْ فِيْ البلاد أمام المستثمرين الأجانب، فِيْ أحدث إجراء يستهدف جذب استثمارات من الخارج.

تعمل حكومة أبي، التي تولت السلطة فِيْ 2022، على فتح قطاعات اقتصادية مختلفة، بما فِيْ ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، للمساعدة فِيْ دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي العام.

وقال مكتب رئيس الوزراء فِيْ منشور على فِيْسبوك إن فتح الخدمات المصرفِيْة للمستثمرين الأجانب سيدعم “تحول اقتصاد بلادنا من خلال تقويته ليكون له اتصال أفضل بالسوق الدولية”.

وقالت هِيْئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) الرسمية على تويتر إن مجلس الوزراء وافق على هذه السياسة ووافق خلال اجتماعه على مشروع قرار بهذا الشأن.

منحت حكومة أبي العام الماضي ترخيصًا لمشغل اتصالات خاص لكسر احتكار إيثيو تليكوم المملوكة للدولة فِيْ أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ربحًا.

ودفعت شركة Safaricom الكينية وشركة Vodacom الجنوب أفريقية وشركة Vodafone البريطانية وشركة Sumitomo اليابانية 850 مليون دولار مقابل الترخيص.

وقال مكتب أبي فِيْ منشوره إن جذب لاعبين من القطاع الخاص إلَّى القطاع المصرفِيْ سيؤدي إلَّى المنافسة ويحسن تدفقات العملات الأجنبية ويخلق فرص عمل.