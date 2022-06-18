إجابات كتاب الكيان مراجعة نهائية 2022 لغة عربية للثانوية العامة

يعتبر كتاب الكيان من الكتب المهمة في اللغة العربية للشهادة الثانوية 2022. ويتكون الكتاب من شرح للغة العربية بالإضافة إلى أسئلة وتمارين حول الموضوع لإعداد الطالب للدخول في نهاية- امتحان العام.

يوفر لك Windows إجابات كتاب الكيان للغة العربية للمرحلة الثانوية لتسهيل الطلاب في امتحانات نهاية العام.

أجوبة كتاب الجهة للصف الثالث ثانوي 2022

كانت إجابات الكتاب على النحو التالي:

1. ج. فعل سلبي

2. ب. ابدء

3. ج. صفة صفة

4. ب ،

5. أ ، من شيء

6. أ ، نسبي وانقلابها يخضع

7. D ، من كم عدد المراجع التي أعددت لها مقالاً؟

8. ج مبنى راقى

9. د ـ ناهية حازمة للعمل بعدها

السؤال الثاني عشر

1. د ، النفاق مرض عضال

2. ب ، يكون قدوة حسنة

3. د ، آداب الحديث

السؤال الثالث عشر

1. د. من رآني مع التقدير رد بالمثل

2. ج: من يعطي المعرفة للجاهل يفقدها ، ومن يحجب العلم عن مستحقيها.

3. د ، ضيفك ، إذا كنت تحترم كرامته ، يمدحك ، وإذا أهملت أوامرك ، فسوف ينتقدك.

السؤال اللعين عشرة

1. ج ، التطوع هو علامة على الارتقاء

2. د ، بالمثابرة والتصميم نحققه

3. رابطة الأسرة صمام Ama

السؤال الخامس عشر

1. قال الشاعر: مين ذا …

2. قال الشاعر جزاكم الله خير الجزاء على البلاء. عرفت عدوي من …

3. إذا لم أجد صديقًا خالصًا ، فإن وحدتي تكون أكثر لذة ولذة