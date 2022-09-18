إجازات اليوم الوطني السعودي 92 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك في السعودية، يعد اليوم الوطني السعودي 92 من أبرز الأيام الوطنية في المملكة السعودية، الذي يحتفل به المواطنين وتقام الكثير من الفعاليات حيث ويد هذا اليوم يم اجازة رسمي لكافة القطاعات مدفوعة الأجر مما يهتم الكثير بالتعرف على إجازات اليوم الوطني السعودي 92 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك

موعد عطلة العيد الوطني الـ 92

كشف البنك المركزي السعودي عن مَوعِد إجازة العيد الوطني السعودي بمختلف قطاعاته، وأن العطلة فِيْ البنوك السَعُودِيْة من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر عام 2022 م، وتستمر حتى يوم السبت، وعودة الموظفِيْن. للعمل من الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من نفس الشهر لعام 2022 م، وتكون الإجازة لمدة يومين فقط، وهما الجمعة والسبت، وتختلف عن الإجازات فِيْ القطاعات الأخرى.

موعد إجازة العيد الوطني في القطاعين الخاص والحكومي في السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة، عن مَوعِد مغادرة القطاعات الأخرى بالمملكة من طلاب وموظفِيْن، وذلك على أن يبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من صفر 1444 هـ. هُو الحادي والعشرون من سبتمبر 2022 م وتستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر 2022 م أي الثامن والعشرين من صفر 1444 هـ ويعود جميع الطلاب والموظفِيْن يوم الأحد.

نبذة عن اليوم الوطني السعودي 92

يأتي اليوم الوطني السعودي لهذا العام تحت شعاره الخاص وهُو “وطننا”. هناك العديد من الأنشطة الرائعة التي ستقام فِيْ ذلك اليوم فِيْ جميع مناطق وأجزاء المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث سيتم وضعها فِيْ جميع المحَلْات والقطاعات بالمملكة العربية السَعُودِيْة وكتابتها بخط أ على علم المملكة العربية السَعُودِيْة بألوان تدل على التفاؤل والتطور الذي تسعى إليه المملكة فِيْ ظل حاكَمْها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تأتي إجازات اليوم الوطني السعودي 92 في القطاعين الخاص والحكومي يومي الأربعاء والخميس من تاريخ الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022، وتعد هذه الإجازات مدفوعة الأجر.