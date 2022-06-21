إجازات شهر يوليو 2022.. تصل إلى 6 أيام

وينتظر كثير من المواطنين عطلة يوليو 2022 ، والتي تشمل عددا كبيرا من أرصدة أرباحهم ، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى ، حتى يتمكن جميع الموظفين والعاملين في الحكومة والقطاع الخاص من الحصول على إجازة رسمية بأجر كامل.

ينشر Windows قائمة الإجازات لشهر يوليو 2022 ، حتى تتعرف على الإجازات الرسمية التي تنتظرك خلال الفترة القليلة القادمة ، ويمكنك الاستمتاع بها بعيدًا عن روتين العمل اليومي المزدحم.

عطلات يوليو 2022

يتلقى جميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص إجازات شهر تموز (يوليو) 2022 مدفوعة الأجر الذي يبدأ مع عيد الأضحى ، ويصادف يوم وقف عرفات يوم الجمعة ، وهو عطلة رسمية ، ويوم الجمعة 8 تموز ، ثم أول أيام العيد يوم السبت ، 9 يوليو.

وتستمر إجازة عيد الأضحى 4 أيام ، وتنتهي يوم الثلاثاء 12 يوليو ، ليعود الموظفون إلى عملهم يوم الأربعاء.

يتمتع جميع العاملين في القطاع الحكومي والشركات والوزارات المختلفة بإجازة الذكرى 23 يوليو التي تصادف يوم السبت ، بينما يحصلون على إجازة رأس السنة الهجرية نهاية الشهر لتختتم العطلات الرسمية في 30 يوليو.

يصادف 30 يوليو أيضًا يوم السبت من نهاية الشهر ، حيث لن يتم الإعلان في الوقت الحالي عما إذا كان سيتم ترحيل العطلة إلى يوم آخر أم لا.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر يوليو هو أحد الشهور التي يتخللها عدد من الإجازات المختلفة ، حيث يمكن لجميع الموظفين الحصول على قسط من الراحة والاستمتاع بها.