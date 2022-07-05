إجازة البنوك فِيْ مصر بعيد الأضحى.. 9 أيام متصلة

أعلن البنك المركزي المصري عَنّْ مَوعِد إجازة البنوك العاملة فِيْ مصر بمناسبة عيد الأضحى 2022، والتي اشتملت على 9 أيام متواصلة.

وقال البنك المركزي فِيْ بيان، إنه تقرر تعليق العمل فِيْ جميع البنوك العاملة فِيْ مصر، اعتبارًا من الأحد 10 يوليو، وتنتهِيْ يوم الخميس الموافق 14 يوليو، على أن يستأنف العمل صباح الأحد. 17 يوليو.

مَوعِد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى 2022 فِيْ مصر

بعد إعلان البنك المركزي عطلة البنوك، من الأحد إلَّى الخميس (10-14 يوليو)، سيكون موظفو البنوك فِيْ مصر فِيْ مَوعِد مع إجازة طويلة تمتد إلَّى 9 أيام متواصلة.

من المعروف أن عطلة البنوك المعتادة فِيْ مصر هِيْ الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مَوعِد إجازة عيد الأضحى 2022 فِيْ مصر

وبحسب بيان صادر عَنّْ مجلس الوزراء المصري، قرر الدكتور مصطفى مدبولي أن “تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 م حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 م إجازة رسمية”.

وأكد قرار رئيس الوزراء المصري أن هذه الإجازة “مدفوعة الأجر للعاملين فِيْ الوزارات والدوائر الحكومية والهِيْئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام”.

وعلى صعيد الحركة التربوية، كشف البيان عَنّْ استمرار عمل امتحانات الثانوية العامة المصرية، وذلك “وفق المواعيد التي تحددها الجهة المختصة”.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فِيْ مصر قد حددت فِيْ وقت سابق مدة إجازة عيد الأضحى لطلاب المدارس الثانوية الذين يخضعون لامتحاناتهم قبل وبعد هذه المناسبة.

وفقًا للجدول المعلن عَنّْه سابقًا، سيحصل طلاب المدارس الثانوية على إجازة تبدأ من السبت 9 يوليو حتى الثلاثاء 12 يوليو.

وفقا لقوانين العمل، فإن عطلة عيد الأضحى 2022 فِيْ مصر تشمل العاملين فِيْ الجهاز الإداري للدولة، الذين يتجاوز عددهم حوالي 6.4 مليون موظف، والعاملين فِيْ القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولديهم قانون مع الكادر الخاص وقانون الهِيْئات والعاملين فِيْ القطاع الخاص.