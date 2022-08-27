إجازة الوزيرة فاطمة عمور مغربية في تنزانيا تثير جدلاً واسعا التفاصيل ، في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها المغرب، قامت وزيرة السياحة والصناعة في المملكة المغربية فاطمه عمور بقضاء اجازتها الصيفية في تنزانيا شرق افريقيا، بينما يعاني قطاع السياحة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي من تبعات جائحه كورونا الأخيرة حيث واجهت الوزيرة المغربية فاطمة عمور الكثير من الانتقادات حول اجازتها السنوية، والتي نشرت فيها صورا لها بينما قد اخليت من مسؤوليتها في الوزارة، ما اثار الجدل حول هذا الفعل.

فاطمة عمور في تنزانيا

كانت الوزيرة المغربية فاطمة عمور قد نشرت العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الناس الى انتقادات كبيرة ادت الى وصول النقد بها في البرلمان العام ووصول تصريحات من الاعلام المغربي تفيد بان فاطمة عمور هي شخص غير مسؤول، ورغم أحوال المغرب في هذا الوقت تقوم فاطمة عمور بعمل اعلانات في تنزانيا وتشجع على السياحة التنزانية.

إجازة الوزيرة فاطمة عمور في تنزانيا

قام وزير السياحة المغربي اسحاق شاربه باتهام الوزيرة فاطمة عمور بانها تشجع السياحة في زنجبار على حساب الضرائب المغربية، واعتبر ذلك فضيحة تستحق بها وزيرة الاقتصاد والسياحة بالطرد من الحكومة وكافه الاحزاب الاخرى، وعن عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد حنان رحاب قالت انه كيف يكون تمويل واعلانات للسياحة في تنزانيا والمغرب العربي يواجه العديد من الصعوبات في هذا المجال، كان من المستحق ان تقوم الوزيرة السياحية بتمويل اتحاد السياحة للمغرب بدلا ان تذهب الى تنزانيا.

إجازة الوزيرة فاطمة عمور مغربية في تنزانيا تثير جدلاً واسعا التفاصيل

تناقلت الصحف العربية في المغرب بخبر ذهاب المغربية فاطمه عمور الى تنزانيا وقالت الصحف ايضا ان فاطمه عمور هي شخص غير مسؤول وهي ليست مجرد موظفه هي رئيسه السياحة في المغرب فكل ما تقوم به من اعمال يجعلها محط نظر للكثير، و بقضاء اجازتها في زنجبار في المحيط الهندي جعل من هذا الخبر محط نقد كبير من المواطنين المغاربة.

قام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشتم الوزيرة فاطمة عمور بتراخيها في مسؤوليتها وذهابها الى زنجبار لقضاء حياتها الخاصة، حيث واجهت العديد من الانتقادات من الشارع المغربي و الصحف المغربية وكافه المواقع الاجتماعية هذا وقد قسم الشارع المغربي الى قسمين منهم قسم يندد بما فعلته الوزيرة والقسم الاخر يقول ان هذه حياتها الشخصية وتكون حرة في ذلك ولا ينبغي ان يتدخل احد في خصوصيات احد ولو كان وزيرا