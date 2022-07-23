موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو الرسمي في مصر للحكومة والخاص والبنوك، في الساعات الاخيرة تم الإعلان عن إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو من قبل مجلس الوزراء المصري 2022، كما وتم الاقرار بمنح كافة الموظفين إجازة رسمية في هذا اليوم سنتعرف على إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

موعد اجازة ثورة 23 يوليو

توافق ثورة 23 يوليو يوم السبت المقبل، وحسب ما اصدر مجلس الوزراء المصري، ترحيل كافة الإجازات الى نهاية الاسبوع الى يوم الخميس،كما وتم منح المصريين اجازة رسمية يوم السبت المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى الصورة الثالثة والعشرين من يوليو، إجازة رأس السنة الهجري المصرية، وتم إقرار هذا القرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر

حسب ما قررت الحكومة المصرية خلال الساعات السابقة موعد اجازة راس السنة الهجرية لكافة القطاعات، وذلك في الثلاثين من شهر يوليو لعام 2022 وسيكون يوم السبت، كما ستكون هذه الاجازة اجازة مدفوعة الأجر لكافة الموظفين حسب ما قرر رئيس الوزراء المصري.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2022

هناك بعض الأيام المتبقية الاجازات الرسمية المتبقية 2022 في مصر، بعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

السبت 30 من يوليو: يوم رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة يوم 6 أكتوبر

الخميس 6 من أكتوبر: عيد “القوات المسلحة” (6 أكتوبر 1973).

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

السبت 8 من أكتوبر: عيد المولد النبوي الشريف.

في الساعات الأخيرة من يوم الخميس تم إقرار من قبل رئيس الوزراء المصري بتحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو الرسمي في مصر والتي ستعقد في الثلاثين من شهر يوليو لعام 2022 يوم السبت وسيكون هذا اليوم مدفوع الأجر للحكومة والخاص والبنوك.