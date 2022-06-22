إجازة عيد الأضحى بالمملكة….. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية 1443 للقطاعين العام والخاص

إجازة عيد الأضحى في المملكة ، بحث الكثير من الناس في الساعات القليلة الماضية عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية 1443 ، وذلك لاقتراب عيد الأضحى للعام الحالي ، وذلك بسبب رغبة المواطنين في ذلك. السعودية لتتطلع لمعرفة الإجازات الرسمية لعيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية

يعتبر عيد الأضحى من الأعياد المقدسة عند المسلمين. هناك بعض الطقوس التي يجب أن يقوم بها المسلمون للاحتفال بهذا العيد.

لذلك تمنح الدولة العاملين في القطاع العام أو الخاص عطلة رسمية.

في مثل هذا اليوم نستعرض في مقالنا اليوم مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية لعام 1443 هـ.

إجازة عيد الأضحى في المملكة 1443

أعلنت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية ، موعد يوم وقف عرفات الذي يصادف 8 يوليو 2022 ، أي الجمعة.

وهو يوافق التاريخ الهجري في 9 ذو الحجة 1443 ، ومعلوم أن عيد الأضحى هو أربعة أيام ويطلق عليه المسلمون العيد العظيم.

في ذلك العيد يذبح الأصحاء الأضحية بعد صلاة العيد.

قد تختلف الإجازة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص.

العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك للقطاع العام 1443

وتختلف العطلة من قطاع إلى آخر ، من حيث تحديد يوم بدء الإجازة ومدة الإجازة وانتهائها.

وهذا يعتمد على طبيعة العمل ونظام العمل في القطاع الخاص أو العام ، حيث يختلف كل منهما عن الآخر.

لذلك تبدأ عطلة العيد للقطاع العام يوم الاثنين الموافق الخامس من ذي الحجة 1443 هـ ، والتاريخ الميلادي 4 يوليو 2022.

وتستمر العطلة حتى الثلاثاء 12 يوليو 2022 م ويوم 13 ذو الحجة 1443 هـ.

وتكون الإجازة تسعة أيام متتالية ويعود بعدها العلماء لمواصلة عملهم من جديد.

إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص يوم عيد الأضحى 1443 هـ

تختلف إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص عن العاملين في القطاع العام ، إذ إن فترة الإجازة بالنسبة لهم أربعة أيام فقط ، وهي خمسة أيام مختلفة عن القطاع العام.

تبدأ إجازة العاملين في القطاع الخاص في يوم الوقفة الموافق 9 ذو الحجة 1443 ، ويوم 8 يوليو 2022 ، وتنتهي الإجازة في 12 يوليو 2022 م و 13 ذو الحجة. حجة هـ.