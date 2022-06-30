إجازة عيد الأضحى فِيْ الإمارات.. 4 أيام للوزارات والجهات الاتحادية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عَنّْ 4 أيام إجازات رسمية للوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة عطلة عرفات الوقفِيْة وعيد الأضحى المبارك.

أصدرت الهِيْئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة تعميما لجميع الوزارات والجهات الاتحادية بشأن عطلة عرفات الوقفِيْة وعيد الأضحى المبارك فِيْ الحكومة الاتحادية لعام 1444 هـ.

ويستند التعميم الصادر عَنّْ الهِيْئة إلَّى قرار مجلس الوزراء لعام 2022 بشأن نظام العمل الأسبوعي الجديد فِيْ قطاع الحكومة الاتحادية، وأجندة الإجازات الرسمية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء لعام 2022 للقطاعين الحكومي والخاص فِيْ الدولة. .

مَوعِد إجازة عيد الأضحى فِيْ الإمارات

وبحسب المنشور، فقد تقرر أن تبدأ إجازة عرفة وعيد الأضحى المبارك اعتبارًا من الجمعة 8 يوليو 2022، الموافق 9 ذو الحجة 1444 هـ، وحتى يوم الاثنين 11 يوليو 2022.

وبهذه المناسبة، أعربت الهِيْئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عَنّْ أسمى آيات التهاني والبركات إلَّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الحاكَمْ. دبي وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلين الله تعالى أن يعيدها إلَّى سموهم بالعافِيْة والعافِيْة.

كَمْا هنأت شعب الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

مَوعِد العودة إلَّى العمل بعد عيد الأضحى فِيْ الإمارات

وبحسب التعميم الصادر، ستستأنف الدوام الرسمي لجميع الوزارات والجهات الاتحادية فِيْ الدولة يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.