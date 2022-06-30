إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي فِيْ السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ السعودية، اليوم الخميس، مَوعِد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وقالت الوزارة فِيْ تغريدة على موقع تويتر، إنها تستمر 4 أيام للقطاع الخاص وغير الربحي، وتبدأ من يوم الوقوف على عرفات يوم الجمعة 8 يوليو 2022.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأخذ فِيْ الاعتبار حالات التداخل المنصوص عليها فِيْ المادة 24 من اللائحة التنفِيْذية لنظام العمل.

وكانت تداول السعودية قد أعلنت عَنّْ بدء عطلة عيد الأضحى نهاية يوم الأربعاء الموافق 7 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 6 يوليو 2022 م.

وأوضحت فِيْ بيان سابق، أن التعاملات تنتهِيْ فِيْ نهاية يوم الأربعاء 6 يوليو / تموز 2022، وأن التداول سيستأنف بعد عطلة يوم الأربعاء 13 يوليو / تموز 2022.

يشار إلَّى أنه تم تأكيد رؤية هلال شهر ذي الحجة فِيْ مرصد تمير بالسعودية، وعليه يكون توقف عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى هُو. يوم السبت 9 يوليو.