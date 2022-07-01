إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي 4 أيام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

موعد عيد الأضحى

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر، إن عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي هي 4 أيام وتبدأ من يوم الوقوف في عرفات يوم الجمعة 8 تموز / يوليو. وأضافت الوزارة أنه تم مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن يوم عرفة سيكون الجمعة المقبل 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى سيكون السبت 9 يوليو 2022.