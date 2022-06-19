إجازة عيد الأضحى 2022 السعودية ومتى تبدأ الإجازة للموظفين في القطاع العام والخاص

حرصت تداول السعودية ، اليوم الأحد ، على إعلان موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لكل من موظفي القطاع العام داخل المملكة ، وسنتعرف على ما ورد في البيان اليوم خلال الفقرات التالية كاملة بالتفصيل ، لذا دعنا نعرف المواعيد ، وحيث أن هناك العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة ، تريد المملكة العربية السعودية معرفة المزيد عن المواعيد الرسمية لعطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 ، وسنتعرف الآن على عطلة عيد الأضحى المبارك. القطاعين العام والخاص في الفقرات التالية.

موعد عيد الأضحى 1443

خلال بيان تداول اليوم ، سيبدأ موعد عيد الأضحى المبارك في الثامن من تموز (يوليو) 2022 ، الموافق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، وقد تم العمل على تحديد هذه التواريخ وفق البحوث الفلكية و رؤية شهر محرم من العام الهجري الحالي ، وعام جديد سعيد.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للموظفين؟

حرصت تداول السعودية على الإعلان عن بدء الإجازة لجميع القطاعات الحكومية في نهاية يوم العمل يوم الأربعاء الموافق السابع من ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022 م ، وسيقوم الموظفون. يعودون إلى أعمالهم مرة أخرى في الثالث عشر من يوليو 2022 أي 14 من شهر ذي الحج لعام 1443 هـ.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في السعودية

تم العمل على تحديد إجازة عيد الأضحى وفق ما سبق ، وحرصنا على أن نقول في الفقرات السابقة ، وستستمر الإجازة قرابة سبعة أيام كاملة ، حتى يتسنى لجميع العاملين في القطاعين الخاص والعام إرجاع.

موعد امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة

كما سبق أن أشرنا في ثقافتنا ، فإن موعد امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة سيكون في الثامن عشر من شهر ذي الحجة ، وذلك بعد عودة الإداريين والمعلمين من أجل أن يكون القدرة على الإشراف والتصحيح والمراقبة لجميع الدرجات للطلاب الراسبين في بعض المواد أو المتغيبين في بعض المواعيد.

تم تحديد مواعيد هذه الجولة الثانية فقط لطلاب المدارس الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعات السعودية ، والتي ستكون قادرة على استقبال العديد من طلبات التسجيل فور عيد الأضحى ، ونتمنى بكل تأكيد النجاح لجميع الطلاب في اجتياز مثل هذا الاختبار المصيري. .

الجدير بالذكر أن السوق المالية السعودية حرصت على إعلان المواعيد الرسمية لعطلة عيد الأضحى المبارك ، حيث سينتهي التداول يوم الأربعاء ويبدأ من جديد في الثالث عشر من يوليو.