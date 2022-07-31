إجتماع مجلس إدارة الأهلي و شركة الكرة لوضع خطة المرحلة القادمة

يجتمع مجلس إدارة الأهلي الثلاثاء المقبل مع شركة نادي كرة القدم، من أجل تنسيق العديد من القضايا، من بينها تحديد موعد لشركة الإنتاج الإعلامي للنادي لاستلام حقوق البث والتسويق لها بهدف. لتحقيق عائد مالي كبير.

ويواصل محمود الخطيب رئيس النادي العمل من خلال اجتماعات تنسيقية مع مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، تمهيدا لانطلاق أعمال الشركة.

يقوم الأهلي حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على جميع الأوراق والتراخيص المتعلقة بعمل الشركة مع وزارة الشباب والرياضة، بحيث يمكن للشركة أن تبدأ عملها بشكل رسمي قبل “شهر واحد” على الأقل من بداية الموسم المقبل.

تهدف شركة الأهلي لكرة القدم إلى إدارة وتنظيم كرة القدم الاحترافية وعمل الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات سواء كانت محلية أو قارية أو دولية.

تختص الشركة بتسويق كل ما يتعلق بقطاع كرة القدم مثل حقوق إعادة الإرسال، حقوق الرعاية، السلع والمنتجات المرخصة، تحويلات وقروض اللاعبين، بيع الوسائط الجديدة، برامج وسائل الدفع للاعبين والمعدات التقنية، الأكاديميات والمعسكرات والمباريات.