إجراءات الإغلاق فِيْ الصين تصدم النفط بعَنّْف.. 3% تراجعا

انخفض النفط بأكثر من 3٪، حيث زادت إجراءات الإغلاق الجديدة فِيْ الصين من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلَّى إضعاف الطلب على النفط الخام.

وعَنّْد تسوية تداولات الخميس، انخفض خام برنت 3.28 دولار إلَّى 92.36 دولار للبرميل، منخفضًا 3.4 بالمئة. كَمْا تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.94 دولار، أو 3.3 فِيْ المائة، إلَّى 86.61 دولار للبرميل.

وقال نيوبيرت روكر المحلل لدى جوليوس باير “إن الطلب على النفط فِيْ العالم الغربي وكذلك فِيْ الصين يتباطأ، بينما تتزايد الإمدادات تدريجياً، ويرجع ذلك أساسًا إلَّى ارتفاع إنتاج النفط الصخري فِيْ الولايات المتحدة”.

وأظهرت نتائج الاستطلاعات التي نشرت الخميس، تراجع نشاط المصانع فِيْ آسيا فِيْ أغسطس، حيث استمرت الضغوط التي فرضتها قيود كورونا فِيْ الصين وارتفاع التكاليف فِيْ تقويض أنشطة الأعمال، مما زاد من التوقعات القاتمة للانتعاش الهش فِيْ المنطقة.

وفِيْ الوقت نفسه، شددت Shenzhen، مركز التكنولوجيا فِيْ جنوب الصين، قيود COVID-19 مع استمرار زيادة الحالات. تم تعليق الفعاليات الكبيرة والترفِيْه الداخلي لمدة ثلاثة أيام فِيْ حي باوان الأكثر اكتظاظًا بالسكان فِيْ المدينة.

معدلات الفائدة والتضخم

انخفض المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية اليوم إلَّى أدنى مستوى فِيْ سبعة أسابيع، مما يزيد المخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة وارتفاع قياسي فِيْ التضخم فِيْ المنطقة.

أما بالنسبة لمؤشر الدولار، فقد ارتفع إلَّى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية قوة ومرونة أكبر اقتصاد فِيْ العام، مما أعطى مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة. الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

“تقوم الصين بجولة أخرى (للحد من تفشي) كوفِيْد فِيْ موانئ التصدير الرئيسية، والتي تؤدي جنبًا إلَّى جنب مع” الدولار القوي “إلَّى المزيد من تسييل الأموال فِيْ عقود النفط الخام الآجلة.

كَمْا تتأثر الأسعار باحتمال إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي سيسمح لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة صادراتها.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه يأمل فِيْ التوصل إلَّى اتفاق مع إيران فِيْ غضون أيام.

وزاد تقلبات سوق النفط هذا العام بسبب مخاوف من نقص الإمدادات فِيْ الأشهر التي أعقبت إرسال روسيا قوات عسكرية إلَّى أوكرانيا وفِيْ الوقت الذي تكافح فِيْه أوبك لزيادة الإنتاج.

بلغ إنتاج أوبك 29.6 مليون برميل يوميا فِيْ الآونة الأخيرة، وفقا لمسح لرويترز، بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلَّى 11.82 مليون برميل يوميا فِيْ يونيو حزيران.

كلاهما فِيْ أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.

فائض ضئيل

ومع ذلك، أظهرت بيانات من مجموعة أوبك +، التي تضم أوبك ومنتجين مستقلين خارجها بما فِيْ ذلك روسيا، أن سوق النفط سيكون لديها فائض صغير فقط قدره 400 ألف برميل يوميًا فِيْ عام 2022، أقل بكثير مما كان متوقعًا فِيْ السابق.

تتوقع أوبك + عجزًا فِيْ سوق النفط يبلغ 300 ألف برميل يوميًا فِيْ عام 2023.

فِيْ أحدث محاولة لإدخال النفط الفنزويلي إلَّى السوق، قدمت شركة Chevron طلبًا جديدًا إلَّى الحكومة الأمريكية لتوسيع رخصتها للعمل فِيْ فنزويلا، وفقًا لمصادر.

فِيْ غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 3.3 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل.

وقال البيت الأبيض إن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الغنية سيناقشون السقف الذي اقترحته الإدارة الأمريكية لأسعار النفط الروسي عَنّْدما يجتمعون يوم الجمعة.