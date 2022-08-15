إجراءات تجديد اللوحات القديمة أو التالفة ، يعتبر ذلك السؤال من الأسئلة التي دائماً ما تنتشر في الاوقات التي يتم العلم بها على تجديد لوحات المركبات القديمة والتالفة ، حيث يتم التجديد عبر الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ، مما يحتاج أصحاب المركبات في بعض الأوقات إلى تغيير اللوحات المعدنية للسيارات في حال أصبحت قديمة أو تالفة مع الوقت ، لأن ذلك يؤدي إلى بعض المشاكل والغرامة المالية الناتجة عن عدم وضوح اللوحة ، تابعوا معنا .

تجديد اللوحات القديمة

تقدم الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية خدمات متنوعة لأصحاب المركبات، بما في ذلك خدمات لوحات الترخيص مع أرقام المركبات. حيث قد تتلف هذه اللوحات أو تكون غير واضحة، مما يؤدي إلى تعرض مالك السيارة للغرامات والعقوبات المرورية المقررة ؛ لذلك، يجب على صاحب المركبة الإسراع في تجديد اللوحة القديمة لمركبته ؛ لذلك سنتعرف في الفقرتين التاليتين على إجراءات صب وتجديد لوحات السيارات لأنها غير واضحة.

إجراءات صب لوحات السيارات

أوضحت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية شروط ومتطلبات صب لوحات السيارات على النحو التالي

املأ بيانات نموذج صب لوحة السيارة.

إرسال نسخة من النموذج.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية لمالك السيارة.

إحضار صورة من بطاقة الإقامة لغير السعوديين.

إحضار صورة من السجل التجاري إذا كانت السيارة مملوكة لمؤسسة أو شركة.

دفع الرسوم المقررة للخدمة.

إجراءات تجديد لوحات السيارات لعدم الوضوح

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط ومتطلبات تجديد لوحات السيارات لعدم الوضوح كما يلي

تعبئة بيانات نموذج صب لوحة السيارة من الجهة المختصة.

إحضار لوحات السيارة القديمة لاستبدالها باللوحات الجديدة.

دفع الرسوم المقررة للخدمة.

أحضر ملفًا لحفظ المستندات.

ما هي رسوم تجديد اللوحات القديمة

تفرض الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية رسمًا رمزيًا عند تجديد مالك المركبة للوحاتها. حيث أن إجمالي رسوم اللوحتين 100 ريال سعودي فقط، أي أنه بالنسبة لتجديد لوحة واحدة يتم دفع 50 ريال سعودي فقط، ويتم دفع رسوم هذه الخدمة عند الذهاب إلى فرع المرور لتجديد لوحة السيارة. .

كيفية اصدار لوحات الترخيص الكترونيا

توفر منصة أبشر للخدمات الحكومية خدمة إلكترونية تمكن المستخدمين من إصدار لوحة ترخيص جديدة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة “أبشر” الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى قسم أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

اذهب إلى المدفوعات الحكومية، ثم مدفوعات وزارة الداخلية.

دخول المرور.

اختيار إعادة إصدار لوحة المركبة.

دفع رسوم الخدمة.

يذهب المستخدم إلى أحد فروع المرور للحصول على نموذج إعادة إصدار اللوحة.

أدخل البيانات المطلوبة في النموذج.

بعد فترة من 7 إلى 14 يومًا، يجب عليك الذهاب إلى فرع المرور لاستلام اللوحة.

استعادة لوحة الترخيص المفقودة

قالت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، إنه في حالة فقدان لوحة مركبة لشخص ما، يجب عليه تقديم تقرير عاجل إلى إدارة الشرطة القريبة منه للعمل على استعادة اللوحة أو إصدار لوحة سيارة جديدة له، وفق مجموعة من الإجراءات التي يتم تنفيذها في الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى دفع كافة رسوم الحصول على لوحة بديلة.

كيفية الاستعلام عن سيارة من خلال لوحة الأرقام

يمكن لأصحاب السيارات في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن السيارات التي تستخدم أرقام لوحاتهم من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى قسم أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم عن طريق إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق الاستفسارات الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى خدمة الاستفسار عن طريق رقم اللوحة.

أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية، رقم اللوحة.

أدخل رمز التحقق المرئي، ثم انقر على أيقونة “عرض”.

سيتم عرض بيانات السيارة التي استفسر عنها المستخدم.

إجراءات تجديد اللوحات القديمة أو التالفة ، تهتم الادارة العامة للمرور داخل المملكة السعودية بمتابعة المركبات بشتى الطرق والوسائل لمنع التجاوزات والمحافظة على نظام السير والمركبات ، بحيث يمكن للأفراد تجديد اللوحات المعدنية لتجنب التعرض للضرر و المخالفات المرورية.