إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية 2022 ، يعد التغير الخاص للإسم المتعلق بالأفراد والذي اتاحته المملكة العربية السعودية عبر الهيئة العامة للأحوال المدينة ضمن مجموعة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها عبر الأحوال المدنية ، ويأتي ذلك بإمكانية العمل على تغير الاسم للأشخاص الذي يودون تغير أسمائهم ، وياتي ذلك ضمن معايير وشروط أعلنت عنها هيئة الأحوال المدنية ، ممات دفع الكثير من المواطنين لمعرفة إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية ، تابعوا معنا .

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

مصلحة الأحوال المدنية هي إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. تعمل هذه الوكالة على تقديم العديد من الخدمات لمختلف المواطنين والمقيمين في المملكة من خلال فروعها في مختلف محافظات ومدن المملكة العربية السعودية. كما تعتبر الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات عبر منصة أبشر الإلكترونية، ومن أهم هذه الخدمات إمكانية تغيير الاسم، وخدمة حجز موعد.

إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية 2022

هناك مجموعة من الإجراءات التي حددتها الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية لإتمام إجراء تغيير الاسم، وهذه الإجراءات على النحو التالي

على من يرغب في تغيير اسمه تقديم إعلان لإحدى الصحف والصحف المحلية بشرط مرور شهر كامل على تاريخ نشر الإعلان.

عمل سجل جنائي، للتأكد من عدم وجود سجل جنائي سابق ضده.

القيام بتوثيق تعديل اسم المواطن.

تعبئة استمارة 203 من الأحوال المدنية لتغيير الاسم.

إرسال تقرير إلى الحالة المدنية يتضمن الاسم الجديد والاسم القديم.

سبب تغيير الاسم مكتوب بشكل واضح.

إرفاق صورة من بطاقة الأحوال الشخصية وصورة من بطاقة الأب ونسخة من البطاقة العائلية.

تسليم جميع أوراق الأحوال المدنية، لإرفاقها بلجنة مختصة، ومن ثم أخذ الموافقة عليها.

حضور الموعد الكترونيا حتى تحدد اللجنة المختصة الموافقة او عدم الموافقة على تغيير الاسم.

في حال موافقة اللجنة على تغيير الاسم يتم تسليم ملف خاص للموثق برفقة شاهدين لتغيير الاسم.

يجب على مقدم الطلب نشر إعلانين في الجرائد إقراراً برغبته في تغيير الاسم، ويجب أن تكون الصحيفتان رسمية وأخرى عامة، والانتظار لمدة شهر بعد الإعلان في الصحف للموافقة على تغيير الاسم.

شروط تغيير الاسم في الحالة الاجتماعية للسعودية 2022

هناك مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها حتى يتمكن المستخدم من تغيير الاسم في الأحوال المدنية. أدناه نراجع هذه الشروط

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 18 عامًا.

يجب على المتقدم تقديم موافقة الأب والأم على تغيير الاسم.

في حالة تغيير اسم القبيلة أو الفخذ أو اللقب، يجب تغيير الاسم في السجل المدني.

أن يتم حجز موعد إلكتروني في قضايا الأحوال المدنية عند تغيير الاسم.

كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية 2022

من أجل التقدم بطلب تغيير اسم في الحالة المدنية، يجب عليك أولاً حجز موعد مسبقًا، ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية “”.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف.

انقر فوق خيار المواعيد.

اضغط على خيار حجز موعد.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد سواء بالهجري أو الميلادي.

حدد الرمز المرئي.

اختر الخدمة المراد تنفيذها.

حدد المنطقة.

اختر أقرب فرع للأحوال المدنية.

تحديد التاريخ المناسب.

اختر ة المعلومات للتأكد من صحتها.

ستظهر تذكرة الموعد.

اطبع التذكرة.

تسليم التذكرة إلى مكتب الأحوال المدنية.

المستندات المطلوبة لتغيير اسم الحالة المدنية

تتوفر مجموعة من الوثائق والمستندات المهمة التي يجب توفرها لتغيير الاسم من خلال إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. تشمل هذه الوثائق والمستندات ما يلي

يجب عليك إحضار النموذج 203 الذي تطبعه وزارة الداخلية السعودية.

املأ النموذج بدقة.

أرسل تقريرًا يحتوي على المعلومات التالية الاسم القديم والاسم الذي تريد التغيير إليه.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

إحضار صورة من البطاقة الشخصية لوالد مقدم الطلب لتغيير الاسم.

طرق التواصل مع الحالة المدنية

يمكنك التواصل مع الحالة المدنية مباشرة من خلال الرقم التالي 920022133 وهو الرقم المخصص للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالحالة المدنية، أو الاتصال على الرقم التالي على الواتس آب 0112298327. كما يمكنك التحديث بخدمة العملاء على تويتر برنامج “”.

إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية 2022 ، أصبح بغمكان الاشخاص الذين يودون تغير الأسماء الخاصة به عبر منصة الأحوال المدنية الالكترونية ، ضمن الشروط و الضوابط التي أعلن عنها من قبل هيئة الأحوال المدنية في المملكة ، وهذه المرة قد تختلف باختلاف الظروف التي تواجه كل فرد على حدة .