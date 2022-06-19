إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية وبدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العشوائيات بجدة

إجراءات صرف تعويض نزع الملكية وهو أمر يشغل عقول فئة كبيرة من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث عملت الجهات الحكومية السعودية المعنية على وضع خطة للتخلص من العشوائيات ، وتمكين فئة كبيرة من العشوائيات. على السكان الحصول على وحدات سكنية مناسبة لهم مع بنية تحتية مناسبة ، وتوفير حياة كريمة لهذه الفئة التي تحقق أهداف ورؤية المملكة 2030. لذلك قامت الحكومة السعودية بمصادرة ملكية هذه العشوائيات ، و أصدروا قرارا بهدم هذه المناطق. وأشارت الحكومة السعودية إلى أنه سيتم تعويض المواطنين ودفع تعويضاتهم الخاصة.

إجراءات صرف تعويض نزع الملكية

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يمكنك من خلال المقال التعرف على كيفية التقدم بطلب للحصول على منحة أرض من الديوان الملكي السعودي. أما عن كيفية تقديم طلب تعويض بسبب إزالة العشوائيات ، فإن التطبيق مخصص فقط للمواطنين الذين يمتلكون سند ملكية شرعي. أما من لا يملك الصك القانوني فستدفع له الجهات المختصة تعويضاً عن الركام فقط. أما الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها لطلب التعويض عن إزالة العشوائيات فهي كالتالي:

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يجب على المتضررين إرفاق جميع الأوراق والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية الأرض.

ويقدم الطلب إلى مقر اللجنة في الأمانة لصرف التعويضات اللازمة مع تقديم أوراق تثبت أهليتها لدفع التعويض إلى مقر اللجنة.

تقوم اللجنة بفحص طلب التعويض والتأكد من صحة الأوراق والمستندات والصك المرفق لتحديد قيمة التعويض.

بعد الموافقة على الطلب ، يتم تحويله إلى السلطة العقارية المسؤولة عن الصرف ليحصل المواطن على تعويض.

بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العشوائيات في جدة

بعد التعرف علي إجراءات صرف تعويض نزع الملكيةنلاحظ أن لجنة الأحياء العشوائية بدأت بالفعل في تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المزالة في العشوائيات في مدينة جدة ، وقدرت قيمة التعويضات للأبنية التي تمت إزالتها بمليار ريال سعودي. وأكدت لجنة الأحياء العشوائية أنها ستعمل على صرف التعويضات لبقية المواطنين تباعا على عدة مراحل وفق جدول زمني بعد الانتهاء من أعمال الجرد والتثمين العقاري واستكمال الأوراق المطلوبة. ووثائق من قبل المواطنين.

سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات

دعت أمانة جدة جميع المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات ، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ، بما في ذلك: (نسخة من صك أو وثيقة وبيانات المالك ونسخة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF. رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالحساب المصرفي على مطبوعات البنك بصيغة PDF ، وتصاريح كل شركة كهرباء ، وشركة المياه الوطنية ، وبنك التنمية الاجتماعية ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق التنمية العقارية) ، نسخة من وكالة قانونية للوكيل ونسخة من هويته الوطنية بالإضافة إلى صورة فاتورة الكهرباء والمياه وصورة للمبنى إن وجد وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت وثيقة إخلاء المبنى وإرساله عبر خدمة استقبال طلبات التعويض عن إزالة العشوائيات من خلال البوابة الرقمية لأمانة جدة www.jeddah.gov.sa.