إجراءات فتح حساب فرعي البنك العربي، هناك العديد من الإجراءات التي يجب على الاشخاص التي تريد التعامل مع البنك العربي القيام بها، وهي الأنظمة التي تسمح بفتح حساب فرعي في البنك العربي من خلال هذه الأنظمة يستطيع المواطن السيطرة على جميع أمواله بالوسيلة التي يرغب فيها.

إجراءات فتح حساب فرعي في البنك العربي

الحساب عبارة عن خدمة يمكنك من خلالها إدارة جميع أموالك بالإضافة إلى قدرتك على الحصول على نسبة فائدة تقيد كل ستة أشهر على الحساب، والعديد من الميزات الأخرى الموجودة في الحسابات المختلفة.

تأسس البنك العربي الأردني في الأردن وبمرور الوقت أصبح من أهم وأكبر البنوك العربية والدولية كذلك، ولديه أكثر من 600 فرع في القارات الخمس من العالم مثل باريس، جنيف، البحرين، مصر ولندن، وجاءت شهرتها من خلال تطويرها للعديد من الخدمات للعملاء وتمويلها لمشاريع البنية التحتية.

اعتمادًا على أهمية البنك العربي، هناك العديد من المواطنين العرب والأجانب الذين يرغبون في معرفة جميع المعلومات حول حسابات البنك، بالإضافة إلى معرفة إجراءات فتح حساب فرعي في البنك العربي، من خلال خدمة Arab Online. وذلك بالخطوات التالية

قم بتنزيل تطبيق العربي أون لاين على الهاتف الذكي من. من الصفحة الرئيسية، انقر فوق كلمة حسابات. انقر فوق فتح حساب فرعي. تحديد نوع الحساب سواء كان حساب جاري أو حساب توفير. اختر نوع عملة الحساب. وافق على دليل الشروط والأحكام واضغط على متابعة. تأكد من تطابق المعلومات والبيانات من الحساب الأصلي للحساب الفرعي. انقر فوق “موافق”، وتحقق من كافة المعلومات، ثم انقر فوق “تأكيد”. انقر فوق تحويل الأموال بين حساباتي. اختر تحويل الأموال، إما من الحساب أو من البطاقة. اختر رقم الحساب المحول إليه وحدد المبلغ. إمكانية تكرار عملية التحويل بشكل أسبوعي أو شهري.

كيفية فتح حساب لدى البنك العربي على الإنترنت

لمواصلة النقاش حول إجراءات فتح حساب فرعي للبنك العربي، نشرح كيفية فتح حساب البنك العربي إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، بالإضافة إلى إمكانية استلام البطاقة من المنزل، لذلك نوضح كيفية فتح حساب البنك العربي الكترونيا كالآتي

قم بتنزيل تطبيق العربي أون لاين على الهاتف من. انقر فوق فتح حساب جديد من الصفحة الرئيسية. انقر فوق ابدأ في أسفل الشاشة. احصل على نقاط ترحيب عند التسجيل. أدخل المعلومات الشخصية عن طريق إرفاق صورة من بطاقة الهوية. أدخل رقم الهاتف الخليوي. انقر فوق الشروط والأحكام وانقر فوق تأكيد. سوف تتلقى رسالة نصية على هاتفك الخلوي تحتوي على رمز التفعيل. أدخل رمز التفعيل في التطبيق واضغط على موافق. التقط صورة سيلفي بالكاميرا الأمامية. استكمال البيانات المطلوبة مثل عنوان السكن وعنوان العمل للموظف أو عنوان الجامعة للطالب. اختر الفرع الذي ترغب في التعامل معه. تحقق من جميع المعلومات قبل إرسال الطلب إلى البنك. اضغط على كلمة التأكيد لتقديم الطلب. سيظهر رقم حسابك ورقم IBAN أمامك.

شروط فتح حساب بالبنك العربي

البنك العربي هو بنك راسخ يقع في الأردن ولديه العديد من الفروع حول العالم التي تصل إلى 600 فرع. جاءت شهرة البنك العربي بسبب تقديمه للعديد من الخدمات والتسهيلات للعملاء. لفتح حساب في البنك، يجب استيفاء شروط معينة تتمثل في النقاط التالية

إخطار البنك إذا كان العميل يرغب في التوقف عن صرف الشيكات المفقودة أو المتنازع عليها حتى إشعار آخر لحل النزاع أو العثور على الشيك.

يتم تحديد سعر الفائدة في نهاية كل شهر.

يمكن للبنك إغلاق حساب العميل في حال صرف ثلاثة شيكات بدون رصيد دون إبلاغ البنك بذلك.

يحق للعميل منح البنك القدرة الكاملة على التصرف في جميع المعاملات المتعلقة بالحساب من خلال السحوبات والعمولات والقروض والفوائد والأوراق التجارية، مع ضمان السداد الكامل للمستحقات خلال ثلاثة أيام.

أن لا يقل عمر المتقدم لفتح الحساب عن 21 سنة.

وثائق فتح حساب البنك العربي

لاستكمال المعرفة بإجراءات فتح حساب فرعي في البنك العربي عبر العربي أون لاين، نشرح المستندات المطلوبة للموافقة على طلب فتح الحساب على النحو التالي

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

وثيقة لغير المواطن قادم إلى الأردن.

نسخة من فاتورة الكهرباء أو الغاز أو المياه.

عنوان السكن وعنوان العمل.

نسخة من شهادة ميلاد القاصر أو الهوية.

مميزات خدمة عربي أون لاين

في سياق الحديث عن إجراءات فتح حساب فرعي في البنك العربي، يجب توضيح مميزات خدمة البنك العربي أون لاين المتوفرة بالبنك العربي، ومنها ما يلي

إمكانية معرفة جميع الأرصدة البنكية في الحساب وتفاصيل الحساب بالكامل.

إمكانية الحصول على كشف حساب يوضح تفاصيل معاملات الحساب.

إمكانية فتح حساب فرعي من الحساب الأصلي.

تعرف على تفاصيل أرصدة بطاقات الائتمان.

القدرة على سداد جميع المستحقات المتعلقة بالبطاقة الائتمانية.

إمكانية التحويل بين الحسابات سواء كانت بنوك محلية أو بنوك دولية.

التواصل مع البنك العربي عبر البريد الإلكتروني.

إمكانية الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني.

طلب العديد من الخدمات عبر العربي أون لاين مثل طلب دفتر شيكات أو طلب شهادة عمولة أو طلب قروض أو طلب بطاقات ائتمانية.

حسابات البنك العربي الأساسية

يوفر البنك العربي العديد من الحسابات المختلفة التي يمكن من خلالها فتح حساب فرعي. لذلك من الضروري معرفة إجراءات فتح حساب فرعي في البنك العربي، لذلك نوضح حسابات البنك العربي الأساسية التالية

1- الحساب الجاري للبنك العربي

يعتبر الحساب الجاري من أهم حسابات البنك العربي، حيث يمكن استخدام دفتر الشيكات في العديد من المعاملات المصرفية والإجراءات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية فتح حساب فرعي من الحساب الجاري. ميزات الحساب كالتالي

الحد الأدنى لمبلغ الحساب 10000 جنيه مصري، 200 دينار، 300 دولار.

يقبل البنك العربي العملات الأجنبية.

إمكانية تفعيل خدمة الرسائل النصية للمعاملات المصرفية.

الاشتراك في خدمة هلا عربي.

يتطلب فتح حساب جاري الحصول على دفتر شيكات.

الحد الأدنى للسحب اليومي 3000 دينار، ما يعادله بالعملات الأخرى.

يحصل العميل على البطاقة الائتمانية مع فتح الحساب الجاري.

2- حساب توفير البنك العربي

حساب توفير يمكن من خلاله فتح حساب فرعي آخر كجزء من إجراءات فتح حساب فرعي للبنك العربي على العربي أون لاين. وعليه فإن ما يلي يوضح مزايا حساب التوفير بالبنك العربي

الحد الأدنى للرصيد 200 دينار 10000 جنيه 300 دولار.

معدل الفائدة على حساب التوفير 0.5٪.

تقيد الفائدة على حساب التوفير كل 6 أشهر.

إمكانية فتح الحساب بعملات مختلفة.

الحصول على البطاقة الائتمانية بعد فتح الحساب.

يتم احتساب سعر الفائدة على حساب الألف دينار.

القدرة على فتح حساب فرعي لحساب التوفير.

3- حساب الأطفال بالبنك العربي

تم إعداد هذا الحساب خصيصًا للأطفال في حال رغبتهم في تحويل حساب الأبناء من حساب الوالدين إلى حسابهم الخاص، ويتم هذا التحويل دون دفع مستحقات مالية، وتتميز ميزات الحساب بالآتي

معدل الفائدة على حساب الأطفال بالبنك العربي 0.25٪.

الحد الأدنى للجائزة الكبرى لحساب الأطفال 300 دينار.

الحد الأقصى للجائزة الكبرى في حساب الأطفال 10000 دينار.

يحصل الأطفال على بطاقة ائتمان للحساب.

منح العميل هدية عند فتح حساب للأطفال.

الحد الأدنى للرصيد 0٪.

تحويل الأبناء من حساب الوالدين لحساب الأبناء دون دفع المستحقات المالية

هناك مجموعة من الخصائص التي يوفرها البنك العربي من خلال فتح الزبون لحساب بنكي جارٍ، كما أن هناك مجموعة كبيرة من الأوراق والمستندات التي من المهم أن تقدم لفتح الحساب، لذلك عن طريق اتباع مجموعة كبيرة من الأوراق.