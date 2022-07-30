إجراء “عاجل” من النصر بعد وصول تاليسكا معسكر إسبانيا

كشف الإعلامي أحمد الجادي، عَنّْ الأداء الذي طال انتظاره للإدارة الفنية لنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، بعد وصول المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا إلَّى المعسكر التدريبي للفريق فِيْ إسبانيا.

انضم تاليسكا، 28 عامًا، إلَّى النصر فِيْ صيف عام 2022، قادمًا من صفوف الفريق الصيني لكرة القدم جوانجزهُو إيفرجراند.

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وكتب الجدي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “البرازيلي تاليسكا سيخضع لاختبارات اللياقة فور وصوله إلَّى معسكر النصر، وبعد ذلك سيتم تحديد برنامج لياقته البدنية”.

منذ انضمامه إلَّى القلعة الدولية، سجل النجم البرازيلي اللامع 22 هدفًا وصنع 4 أخرى، خلال 32 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.