إجراء ناري من كهربا بعد عقوبة إيقافه

كهرباء

اتخذ محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، قرارًا شرسًا بشأن أزمة العقوبات المفروضة عليه بإيقافه لمدة 6 أشهر.

كهربا يقرر اللجوء إلى العدالة

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن محمود كهربا قرر اللجوء إلى القضاء المصري، حيث اتهم الزمالك بالتلاعب بعقده.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك للموقع الرسمي إن لجنة الانضباط بالفيفا أصدرت قرارا بوقف الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وأوضح أن التعليق سيكون لحين سداد الغرامة المفروضة على الكهرباء لصالح نادي الزمالك والبالغة مليوني دولار و 400 ألف دولار.

وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا أمام لجنة الانضباط بالفيفا.

وجاءت الشكوى بسبب إخفاقه في دفع مليوني دولار خلال 45 يومًا أمام المحكمة الدولية للرياضة (TAS).