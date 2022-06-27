إجعلي نفسك جميلة في 8 دقائق

كوني جميلة في 8 دقائق – مع وقت محدود ومشغول، إليكِ بعض النصائح التجميلية لتجعليك جميلة في 8 دقائق.

بشرة مثالية في أقل من 5 دقائق

على بشرة نظيفة وجافة، ضعي كريم النهار أو مرطبك المعتاد في حركات دائرية لتقليل علامات التجاعيد.للحصول على مكياج مثالي، تكون مدة علاج الوجه السريع هذا دقيقة واحدة.

ضعي الكونسيلر تحت العينين لمدة دقيقة و 30 ثانية.

بعد ذلك، استخدمي فرشاة لوضع كريم الأساس على الخدين والجبين والأنف والرقبة، ووزعي الكريم من منتصف الوجه إلى الخارج لمدة دقيقة واحدة.

إذا رغبت في ذلك، ضع طبقة رقيقة من البودرة لمنع اللمعان على بشرتك، خاصة على الجبهة والأنف والذقن، المدة 30 ثانية.

لتبدو بمظهر جيد، أنهي بلمسة من أحمر الخدود على عظام الخد باستخدام الفرشاة. المدة 30 ثانية.

عيون مشعة في أقل من 3 دقائق

لا داعي لقضاء ساعات، فثلاث دقائق بالكاد تكفي لتبدو جميلة

ابدئي بتمشيط الحاجبين باستخدام إزالة الشعر الأكثر وضوحًا واستمري في التمشيط لمدة تصل إلى 40 ثانية.

ثم، على جفونك العارية، ضعي كحل العيون. ارفعي حاجبيك، ارسمي الخط الموجود في أسفل الرموش، من الزاوية الداخلية للعين إلى الزاوية الخارجية. لتوسيع العين، ارسم أيضًا خطًا تحت العين. المدة 40 ثانية.

ضعي ظل جفون خفيف على الجفن المتحرك، من حافة الرموش إلى أسفل الحاجبين. بعد ذلك، ضعي ظل جفون أغمق فقط على الجزء المتحرك من الجفن، ويفضل أن يكون على النصف الخارجي من الجفن هذا سيفتح عينيك. المدة 40 ثانية.

أخيرًا، ضعي الماسكارا لمدة 30 ثانية.

اجعل نفسك جميلاً في 8 دقائق

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