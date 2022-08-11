إحالة أصحاب معرفين على تويتر للنيابة العامة أثرا على أسهم 18 شركة

قامت هيئة أسواق المال بإحالة أصحاب المعروفين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى النيابة العامة للاشتباه في التأثير على أسعار أسهم 18 شركة مدرجة بالسوق.

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وقالت الهيئة في بيان، إنه من خلال إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الهيئة، وبعد تلقي سلسلة من الشكاوى والتقارير، تم ضبط معرفين للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “Twitter” (@ Nawafmsz)، و (Mnawafms)، الذين ثبت تورطهم في سلوك يشتبه في انتهاكه للمادة التاسعة والأربعين من قانون أسواق المال، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق من خلال نشر تغريدات على تويتر تتضمن الترويج لرأي بغرض التأثير. أسعار أسهم (18) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

التأثير على الأسهم

وأضاف أنه عند تنفيذ إجراءات الرقابة والاستدلال والتحليل للتغريدات التي نشرها معارف الحسابين المذكورين، اشتبه في أن هذه التغريدات كان هدفها التأثير على سعر سهم بعض الشركات.

بهذا المعنى، تطمئن الهيئة جميع مشغلي الأسواق المالية الذين يروجون، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بحقيقة أو رأي ذي صلة من أجل التأثير على سعر أو قيمة الورقة المالية، أو أي هدف آخر ينطوي على التلاعب أو الخداع.، هو جريمة جنائية. يخضع الجناة للمسؤولية القانونية، وتؤكد الهيئة أنها لن تتردد في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية من خلال مراقبة تعاملاتهم بناءً على صلاحياتهم وفق نظام السوق المالي، وتعاونهم مع الجهات الأمنية المختصة.

تسوية منازعات الأوراق المالية

وأشار إلى أن الأمانة العامة للجان فض منازعات البورصة ستعلن للجمهور على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند التحقق من المخالفات وصدور الأحكام النهائية من لجان فض منازعات البورصة ضدهم. يحق للمتضرر من هذه المخالفات فور ثبوتها رفع دعوى ضد المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان تسوية منازعات البورصة وفقاً للمادة 57 من قانون أسواق المال، على أن يتقدموا بشكوى إلى الهيئة في هذا الصدد. (في الرابط).