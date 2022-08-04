إحالة مواطن إلى المحكمة أوهم باحثات عن عمل وصورهن وابتزهن

وأشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أن مواطنًا قام بالاحتيال على العديد من النساء اللاتي كن يبحثن عن عمل، والتواصل معهن واستقطابهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متوهمًا أنه سيقوم بتوظيفهن، متسائلاً إياهن. للتوظيف الخاص. البيانات الشخصية والصور، وكذلك نسخ وثائق الهوية الرسمية والوطنية، ثم حفظها على هاتفه المحمول وابتزازها لغايات سيئة، وتم القبض عليه وفتح دعوى عامة ضده للمطالبة بفرض عقوبات شديدة في هذا الصدد. .

جناية خطيرة

وأكد المصدر أن هذه الأفعال من أهم الجرائم التي تستدعي الاعتقال.

وطالب المصدر الجميع بحماية البيانات الشخصية وعدم إفشاءها أو إفشاؤها إلا للجهات الرسمية أو عبر القنوات الممكّنة في هذا الشأن.

النيابة تحذر

وأكد في الوقت نفسه أن النيابة العامة تواصل مكافحة الاحتيال بكافة أشكاله وأشكاله، ومن تميل إلى استغلال الناس والاستيلاء على بياناتهم الشخصية بقصد الإضرار بهم أو ابتزازهم. يُحال إلى المحكمة المختصة لتوقيع عقوبات صارمة عليه.