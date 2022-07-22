إحالة مواطن إلى النيابة لنقله وتسهيله دخول صحفي غير مسلم إلى العاصمة المُقدسة

صرح الناطق الإعلامي لشرطة مكة، أن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطنًا متواطئًا قام بنقل وتسهيل دخول صحفي (غير مسلم) يحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة على طريق المسلمين، في انتهاك صريح. من القواعد التي تحرم دخول مكة على غير المسلمين. تم اعتقاله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ولفت الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة، المكرمة، إلى كل من جاء إلى المملكة بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما نصت عليه. خاصة فيما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأن أي انتهاك من هذا النوع يعتبر جريمة لن يتم التسامح معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها بناءً على اللوائح ذات الصلة. وقد أحيلت قضية الصحفي الذي ارتكب الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للأنظمة.