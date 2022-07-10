إحدى منسوبات الجوازات في مبادرة طريق مكة مشاعر لا توصف

وتحدثت موظفة بالإدارة العامة للجوازات عن مشاعرها أثناء خدمة ضيوف الرحمن ضمن مبادرة طريق مكة.

قالت الجندي الأول نورة الغامدي إنها فخورة بخدمة ضيوف الرحمن، كجزء من مبادرة طريق مكة، لتسهيلهم حتى وصولهم إلى أرض المملكة لأداء مناسك الحج.

من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى جاكرتا … مشاعر منتسبين في الجوازات # مكة_طريق_المبادرة.# سلام_آمن# رؤية_سعودية_2030 pic.twitter.com/UGhDV64OgT

– طريق مكة (MakkahRoute) 9 يوليو 2022

وأضافت نورة الغامدي أنها لم تتخيل قط أنها ستخدم الحجاج في بلادهم خاصة في مطار جاكرتا.

وأضافت الغامدي أنها تشعر بمشاعر جميلة لا توصف، وهذه الخدمة ضمن مبادرة طريق مكة مصدر فخر لها ولزملائها.

إطلاق مبادرة طريق مكة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا ومملكة ماليزيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش هذا العام 1444 هـ استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في تيسير الحجاج، وحماس القادة الحكماء لرعاية الحجاج.، سقيهم ومساعدتهم ورعاية شؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة

مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج لخدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تهدف إلى إنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من بلادهم، ابتداء من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، والمرور بإتمام إجراءات الجوازات بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من المتطلبات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى ترميز الأمتعة وتصنيفها حسب النقل و ترتيبات الإقامة في المملكة، عند وصولهم، يتم نقلهم مباشرة إلى الحافلات لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة والمدينة، مع مسارات محددة، بينما تهتم الجهات الخدمية بتسليم أمتعتهم في منازلهم.