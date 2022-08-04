إحصل على تمويل ميسر حتى 5000 ريالاً تمويل شخصي منصة سلفة 1444

منصة سلفا كيفِيْة الحصول على تمويل سهل توفر المملكة العربية السَعُودِيْة منصة متقدمة لجميع المواطنين المقيمين فِيْ المملكة، وتعد منصة سلفا من المنصات الشهِيْرة فِيْ المملكة لتقديم قروض متنوعة للحصول على تمويل سهل، والمملكة العربية السَعُودِيْة أوضحت العربية كافة الإجراءات اللازمة حتى يتمكن العملاء من الذهاب إلى منصة سلفا والتسجيل لطلب التمويل الميسر، كَمْا تم توضيح الشُروطْ المطلوبة من مقدم الطلب.

منصة متقدمة كيف تحصل على التمويل الميسر

فِيْ هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن كيفِيْة الحصول على تمويل سهل، وهُو كالتالي الدخول إلى منصة سلفا، تسجيل دخول جديد، بدون الاسم، رقم الهاتف، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، الهُوية الشخصية، سعر الدخل لكل منهما شهر وجسم العمل، اختر التمويل المناسب لك وفترة السداد، واقرأ جميع الشُروطْ والأحكام المطلوبة، ثم اضغط على كلمة “قبول”، ثم اضغط على كلمة “طلب دفعة أولى”، وانتظر لرسالة نصية على هاتفك لقبولها أو رفضها.

شُروطْ التقديم على منصة سلفا لتسهِيْل التمويل

يجب اتباع جميع التعليمات المطلوبة للحصول على التمويل الميسر وهِيْ كالتالي يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجب ألا يزيد العمر عن 18 سنة ولا يقل عن 60 سنة، ويجب أن يكون المتقدم قد تم تعيينه فِيْ عمل لا أكثر من 3 أشهر للقطاع الحكومي والقطاع الخاص لا يزيد عن 6 أشهر يجب أن يكون مقدم الطلب مسجلاً بمستند ائتماني جيد، ويجب ألا يتجاوز دخل مقدم الطلب كل شهر 4000 ريال سعودي.

مزايا التقديم على منصة سلفا

هناك العديد من الميزات فِيْ منصة متقدمة من المنصات الأخرى، وهِيْ كالتالي، الفوائد المدفوعة ليست باهظة الثمن، ولا يشترط على مقدم الطلب حضور سلفة حتى يتم تحويل الدخل وقت السداد، منصة سلفا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، منصة سلفا تعمل بأعلى جودة وسرعة أثناء سداد الاعتمادات، وتتميز المنصة بتلبية جميع طلبات التمويل.

اتفاقيات منصة متقدمة مع البنوك

ومن بين البنوك المعروفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي تتعامل مع منصة سلفا ما يلي مصرف الرَاجحّيْ، والبنك العربي الوطني، والرياض، والسعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا.