إخلاء مرضى مركز صحي رنية في الطائف بعد احتراق إحدى الغرف

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، عن إجلاء المرضى في مركز رانيا الصحي، الجمعة، بعد اندلاع حريق في إحدى الغرف.

حريق محدود

وقالت صحة الطائف في بيان على تويتر إن الحريق كان محدودا ونجم عن انقطاع كهربائي في إحدى المكيفات، مضيفة أن نائب المدير قطع التيار الكهربائي ثم اتصل بغرفة العمليات الذي اتصل بالمدني. الدفاع.

صحة الطائف

وكشفت أن فرق الحماية المدنية بدأت بالحادث، فيما تولت فرق الصيانة التابعة لها المبنى وبدأت عملية الصيانة.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال المستفيدين من خدمات المركز بمستشفى رانيا العام لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.