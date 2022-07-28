إخلاء مصنعين وقرية مع اندلاع حريق غابات فِيْ جنوب غربي فرنسا

قالت السلطات المحلية إن حريق غابة على طول نهر أرديش فِيْ جنوب غرب فرنسا امتد إلَّى مساحة 750 هكتارا فِيْ يوم واحد، مما تسبب فِيْ عمليات إجلاء.

منذ صباح الأربعاء، أخلت السلطات مصنعين فِيْ بلدة لافِيْليدو الصغيرة، بالإضافة إلَّى مأوى للحيوانات ومواقع تخييم. قرية فوج مهجورة حاليا.

وقال جيرار سوكليس، عمدة لا فِيْليديو، لتلفزيون بي.إف.إم “اندلع الحريق بين الساعة 8.30 و 8.45، وانتشر بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية”. يعمل 450 من رجال الإطفاء على إخماد النيران وإجلاء المعرضين للخطر.

هذا الشهر، اندلعت حرائق الغابات فِيْ أكثر من 20 ألف هكتار فِيْ منطقة جيروند الجنوبية الغربية، حيث شهدت فرنسا وبقية أوروبا درجات حرارة قياسية.