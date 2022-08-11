إدارات تعليم تبدأ إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

أعلن عماد الشريف المختص بالشؤون التربوية، أن دوائر التعليم في الأقاليم والمحافظات باشرت الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور.

في انتظار نتيجة اليوم

وقال الشريف في تغريدة على حسابه على تويتر “دوائر التعليم بالمناطق والمحافظات بدأت تباعا في الإعلان عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتي تشمل المحولين في حركة النقل الخارجي. عبر نظام نور”. “

يأتي ذلك مع انتظار آلاف المعلمين إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة النقل الداخلي، حيث أفادت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه مع حركة النقل توقف تكليف جميع شاغلي التعليم المخصصين لمهام غير التدريس، والذين تم نقلهم ضمن إجراءات النقل لهذا العام، وتم نقلهم حسب تخصصاتهم كمعلمين.

التعليم يستبعد

والمشار اليها اعلاه انه لا يحق للمستفيدين المطالبة بنقل المهام التي كلفوا بها قبل التحويل ويمكنهم طلب الترشيح في التشكيلات المدرسية او الاشراف وفق الالية المحددة في اقسام التعليم. لأولئك الذين ينتمون. يتم نقلهم.

باستثناء الوزارة، يوجه المعينون للعمل غير التدريس حسب الاختصاصات التي كلفوا بها.

استلام طلبات الاعتراض

وتبدأ الإدارات التربوية في استقبال طلبات الاعتراضات على نتائج الحراك الداخلي، لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الجمعة، فور إعلان المدارس الجديدة للطلاب المنقولين.

في حين أن نتائج الحركة ستتم الموافقة عليها رسميًا من قبل مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات في يوم 16 محرم الحالي،