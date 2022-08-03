إدارة آل معمر ترد.. “النصر عرض حمد الله على الاتحاد ولكن !”

رد مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، على الأدلة التي قدمها الاتحاد، بدعوى براءة العميد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، فِيْ قضية “التسجيلات الصوتية” الشهِيْرة. “.

وقدم الاتحاد 7 أدلة، عقب عقوبات لجنة احتراف وشروط اللاعبين، ضد حمدالله وإداريي النادي، خلال الساعات الماضية.

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وأعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، أمس الثلاثاء، إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

* رد نادي النصر على أدلة الاتحاد فِيْ قضية الحمد الله

ونقل المحامي الرياضي أحمد الشيخي رد نادي النصر الذي حصل عليه غير رسمي. بحسب ما قيل على حسابه على تويتر.

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وكان رد النصر على الادلة التي قدمها نادي الاتحاد ممثلا فِيْ عدة نقاط. كالآتي..

وحرص مسئولو نادي الاتحاد، فِيْ “التسجيلات الصوتية”، على عدم تسريب حديثه لوسائل الإعلام.

– أعضاء فخريون من أعضاء النصر فِيْ عهد الإدارة السابقة، ربما يكونون قد عرضوا حمدالله على الاتحاد بـ “حصة”، مقابل بعض لاعبي العميد، لكن … هذا الأمر توقف بالتأكيد، خلال فترة حكَمْه. من المجلس الترفِيْهِيْ لعائلة معمر.

– بعد تعليق مجلس معمر هذا العرض لفترة طويلة .. مسؤولو النقابة تفاوضوا سرا مع الحمد الله.

– حذر النصر من خلال المتحدث الرسمي باسمه من أن أي مفاوضات مع الحمد الله ستعَنّْي نهاية الصراع. سوف يتعارض مع اللوائح والقوانين.

– كَيْفَ سيكون الفوز، تعرّف حمدالله على الاتحاد فِيْ عهد المجلس الترفِيْهِيْ لعائلة معمر، وتم تسجيل اللاعب فِيْ قائمة المنتخب الآسيوي.

وقدم النصر دليلا على ارتكاب الحمد الله سلوكا مخجل بعد مفاوضاته السرية مع الاتحاد.

– إذا فاز، موافقة شفهِيْة من الاتحاد ؛ من أجل التفاوض مع الحمد الله .. لماذا نفى العميد فِيْ البداية صحة “التسجيلات الصوتية”