إدارة الاتحاد فِيْ مأزق بقرار مفاجئ من الفِيْصلي.. “ماذا حدث”

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي تلقى مفاجأة من نادي الفِيْصلي.

وبحسب صحيفة الرياضية، رفضت إدارة الفِيْصلي عرضًا رسميًا من إدارة الاتحاد، بهدف استعارة حارس المرمى أحمد الكسار.

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أكد نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لإدارة أنمار الهِيْلي ضرورة تعزيز موقف حارس المرمى خلال الميركاتو الصيفِيْ لتجنب إصابة البرازيلي مارسيلو جروهِيْ، كَمْا حدث نهاية الموسم الماضي، و أثرت سلبا على نتائج الفريق وأثرت على النتائج وذهب الدوري فِيْ الأمتار الأخيرة إلَّى الهلال.

انضم جروهِيْ إلَّى الاتحاد فِيْ يناير 2022، من الفريق الأول لنادي جريميو البرازيلي، وعقد حتى يونيو 2023.

من ناحية أخرى، تسعى إدارة الاتحاد جاهدة لتوقيع عدد من الاتفاقيات المحلية، خلال فترة الصيف الحالية، لتعزيز صفوف الفريق وسد الثغرات، بسبب حظر التسجيل فِيْ فصل الشتاء.

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