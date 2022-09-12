إدارة الثروات وسط تقلب الأسواق.. هكذا تعزز مكاسبك

إدارة الثروات ليست مجرد نصيحة استثمارية، إنها تتجاوز النصائح إلَّى نهج شامل، والذي يتضمن تصميم استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الأهداف الفريدة للأثرياء.

تبدأ إدارة الثروات بفهم شامل للوضع المالي لكل مستثمر وأهدافه، وتتبع عملية منظمة قد تشمل تخطيط الاستثمار، وإدارة المخاطر، وتخطيط التقاعد، وتخطيط الميراث، والتخطيط الضريبي، وإدارة الميراث للحفاظ على الثروة وتنميتها.

تختلف حاجة المستثمرين من فرد لآخر، وقد يتطلب البعض دخلاً ثابتًا، بينما يتطلب البعض الآخر تدفقات دخل تدعم أسلوب حياتهم فِيْ التقاعد.

بناءً على هذه الاحتياجات، يستهدف كل عميل حلاً استثماريًا فريدًا يتطلب تخطيطًا مكثفًا، ويأخذ مدير الثروة فِيْ الاعتبار الظروف الفريدة لكل مستثمر.

كشف مؤشر بلومبرج للمليارديرات أن تراجع أسهم التكنولوجيا وارتفاع التضخم أدى إلَّى خسارة بنحو 1.4 تريليون دولار من ثروة أغنى 500 شخص فِيْ العالم فِيْ النصف الأول من عام 2022.

يساعد مديرو الثروات ذوي الخبرة على توقع أحداث السوق من خلال ة مخاطر وعوائد المحافظ الاستثمارية وتحديد الحاجة إلَّى أي إجراءات لمعالجة المخاطر الناشئة.

تعتقد شركة إدارة الثروات فِيْ الخليج، مكتب العائلة، أن هذه العملية المنظمة فِيْ العديد من الخطوات تساعد فِيْ الحفاظ على ثروة العملاء وتنميتها.

وقالت “يجب على مديري الاستثمار مساعدة عملائهم على تطوير استراتيجية مخصصة لثروتهم وتعديلها وفقًا للظروف المتغيرة”، مضيفة أنه ضمن عملياتها، قامت بتفصيل هذه العملية المنظمة فِيْ العديد من الخطوات التي تساعد فِيْ الحفاظ على ثروة العميل ورغبته.

تضمنت خطوات مكتب الأسرة تحديد القدرة على تحمل المخاطر، لمعرفة مدى قدرة العميل على تحمل المخاطر من خلال استبيان يوضح مدى الاستجابة لهذه المخاطر.

الخطوة الثانية هِيْ توزيع الأصول، بناءً على مدى تحمل المخاطر والفهم العميق للأهداف والأصول المالية للمستثمر، حيث يقدم المستشار المالي اقتراحًا لتوزيع الأصول، مع مراعاة السيولة والدخل. الاحتياجات ودرجة تحمل المخاطر وتوزيع الأصول والعوائد المتوقعة والتدفق النقدي المتوقع لفترة الاستثمار المحددة.

فِيْ الخطوة الثالثة، يقوم مدير المحفظة بالتحقيق فِيْ كل معاملة وتقييم مزاياها ومخاطرها. تُستخدم هذه الصفقات لبناء محفظة متنوعة بناءً على تقييم مخاطر المستثمر.

ذكر مكتب العائلة أنه أطلق فِيْ أوائل عام 2022 منصة لإدارة الثروات الرقمية فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي توفر الوصول إلَّى فرص الاستثمار العالمية فِيْ الأسواق الخاصة، وتبني محفظة مخصصة وتصور أدائها لأكثر من 10 سنوات.