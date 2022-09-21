إدارة الحائلي تجبر مدرب الاتحاد على “الاستقالة”.. مفاجأة رسمية

والمثير للدهشة أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي أحد مدربي النادي اضطر إلَّى الاستقالة رسميًا من منصبه.

بدأ الاتحاد الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 بشكل رائع. ويحتل المركز الثالث فِيْ جدول روشان الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدر الشباب والهلال.

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ويريد العميد تعويض خيبات الأمل فِيْ الموسم الرياضي الماضي 2022-2022، التي خسر فِيْها لقب الدوري، لصالح نادي الهلال، فِيْ اليوم الأخير.

* “إجبار” مدرب الاتحاد على الاستقالة

وفِيْ هذا السياق، نقل الإعلامي الرياضي حميد المعاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نبأ صادم مفاده أن المدرب علي فلاتي قدم استقالته من منصبه فِيْ الاتحاد.

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بحسب هذا الخبر ؛ فان فلاتي الذي أدار فريق البراعم بنادي الاتحاد. للفوز بلقب الدوري العام موسم 2022-2022 قدم استقالته رسميا.

استقال المدرب الشاب. بعد تدخل مجلس إدارة قلعة العميد فِيْ عمله. حسب نفس الخبر.