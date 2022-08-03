إدارة الزمالك تكافئ نيمار وعبدالمجيد بشكل خاص

تستعد إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لمفاجأة ثنائي الفريق الأول الكروي سيد نيمار وحسام عبد المجيد على وجه الخصوص.

حيث أوضح الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة لبرنامج بوكس ​​تو بوكس ​​الذي تبثه قناة ETC الفضائية، أن إدارة الزمالك قررت تعديل عقود الثنائي حسام عبد المجيد وسيد نيمار.

وأشار شبانة إلى أن إدارة نادي الزمالك رفضت ترك الثنائي وأصرّت على بقائهم، بحسب المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا.

وأكد أن الإدارة قررت تعديل عقد الثنائي ووضعهما في فئة المحترفين ضمن فريق كرة القدم الأول للنادي.

وتابع “قدم سيد نيمار وعبد المجيد أوراق اعتمادهما للزمالك مؤخرًا وفي وقت صعب للغاية”.