أطلق الإعلامي الرياضي فهد الرقي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عقد الفوز، مع النجم الدولي محمد كانو وسط ملعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

حصل النصر على توقيع كنو، فِيْ يناير 2022، بعد دخوله الفترة المجانية مع الهلال، قبل أن يفاجأ بتجديد “عقد” اللاعب مع قلعة الزعيم ؛ لمدة 3 سنوات القادمة.

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ورفع الدولي القضية إلَّى لجنة الاحتراف السعودية التي أحالت الملف إلَّى غرفة تسوية المنازعات، والتي بدورها قررت حرمان القائد من العقود بـ “فترتي تسجيل”.

* عقد محمد قانو مع نادي النصر

وكشف الروقي، فِيْ تصريحات متلفزة، أن إدارة النصر برئاسة مصالي المعمر، لم توقع أي عقد مع كنو.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن غير النصر حاصل على تفويض من مجلس إدارة معمر. هُو من حصل على توقيع نجم الهلال.

يذكر أن النصر أعلن عَنّْ توقيع كانو عقود انتقال لفريق كرة القدم الأول، بحضور مدير عام النادي أحمد الغامدي والمدير المحترف عبدالله التركي.