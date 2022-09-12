إدارة بايدن توجه ضربة جديدة للصين.. قد تشل تقدمها التكنولوجي

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل توسيع القيود على الشحنات الأمريكية إلَّى الصين من، بحسب مصادر نقلتها “رويترز”، واطلعت عليها “العربية.نت”.

تخطط وزارة التجارة لنشر لوائح جديدة تستند إلَّى القيود التي تم إرسالها فِيْ خطابات مخطرة فِيْ وقت سابق من هذا العام إلَّى ثلاث شركات أمريكية KLA Corp و Lam Research Corp و Applied Materials Inc.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي حظرت فِيْه الرسائل، التي اعترفت بها الشركات، تصدير معدات تصنيع الرقائق إلَّى المصانع الصينية التي تنتج أشباه موصلات متطورة بعمليات أقل من 14 نانومترًا ما لم يحصل البائعون على تراخيص من وزارة التجارة.

ستعمل القواعد أيضًا على تقنين القيود الواردة فِيْ رسائل وزارة التجارة المرسلة إلَّى Nvidia Corp و AMD الشهر الماضي لتوجيههما إلَّى وقف شحنات العديد من رقائق الحوسبة AI إلَّى الصين ما لم يحصلوا على تراخيص.

وقالت بعض المصادر إن اللوائح ستشمل على الأرجح إجراءات إضافِيْة ضد الصين، بينما أشارت “رويترز” إلَّى أنه يمكن أيضًا تغيير القيود ونشر القواعد فِيْ وقت متأخر عما كان متوقعًا.

تسمح ما يسمى بالخطابات “المستنيرة” لوزارة التجارة بتجاوز القواعد المكتوبة، لما يسمى بالتأثير الأخلاقي على الشركات، كنوع من المعالجة السريعة للضوابط، لكن الرسائل لا تتجاوز الشركات التي تتلقاها.

إن تحويل الخطاب إلَّى قواعد من شأنه أن يوسع انتشارها ويمكن أن يُخضع الشركات الأمريكية الأخرى التي تنتج تكنولوجيا مماثلة لقيود.

يمكن أن تنطبق اللوائح على الشركات التي تحاول تحدي هِيْمنة Nvidia و AMD فِيْ رقائق الذكاء الاصطناعي.

تستهدف شركة Intel والشركات الناشئة مثل Cerebras Systems نفس أسواق الحوسبة المتقدمة.

وقالت شركة إنتل إنها تراقب الوضع عَنّْ كثب، فِيْ حين رفض سيريبراس التعليق.

قال أحد المصادر إن القواعد قد تفرض أيضًا متطلبات ترخيص على الشحنات إلَّى الصين من المنتجات التي تحتوي على الرقائق المستهدفة، مثل Dell Technologies و Hewlett Packard Enterprise و Super Micro Computer ببناء خوادم مركز بيانات تحتوي على شريحة Nvidia A100.

ورفض مسؤول تجاري كبير التعليق على الإجراء المرتقب، لكنه قال “كقاعدة عامة، نتطلع إلَّى إضفاء الشرعية على أي قيود موجودة فِيْ رسائل الإخطار مع تغيير تنظيمي”.

وبينما رفض متحدث باسم وزارة التجارة يوم الجمعة التعليق على لوائح محددة، أكد مجددا أن الأمر “يتخذ نهجا شاملا لتنفِيْذ تدابير إضافِيْة لحماية الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية”، بما فِيْ ذلك منع الصين من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية.

نقطة الاختناق

يأتي الإجراء المخطط له فِيْ الوقت الذي سعت فِيْه إدارة بايدن إلَّى إعاقة تقدم الصين من خلال استهداف التقنيات، حيث لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بالهِيْمنة.

قال خبير تقني فِيْ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “الاستراتيجية هِيْ خنق الصين وقد اكتشفوا أن الرقائق هِيْ نقطة الاختناق”. “لا يمكنهم صنع هذه الأشياء، لا يمكنهم تصنيع معدات التصنيع.”

فِيْ تحديث بشأن الإجراءات المتعلقة بالصين الأسبوع الماضي، حذرت غرفة التجارة، وهِيْ جماعة ضغط تجارية أمريكية، الأعضاء من قيود وشيكة على رقائق الذكاء الاصطناعي وأدوات صناعة الرقائق.

وقالت الغرفة “نسمع الآن أن الأعضاء يجب أن يتوقعوا سلسلة من القواعد أو ربما قاعدة شاملة قبل انتخابات التجديد النصفِيْ لإضفاء الشرعية على التوجيه المرسل فِيْ رسائل وزارة التجارة المبلغ عَنّْها والحديثة إلَّى مصنعي الرقائق وشركات تصميم الرقائق”.

وأضافت المجموعة أيضًا أن الوكالة تخطط لإضافة كيانات حوسبة عملاقة صينية إضافِيْة إلَّى القائمة السوداء للتجارة.