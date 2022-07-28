إدارة تعليم الرياض تتيح فرصًا قيادية لمنسوبيها

أعلنت إدارة التعليم بالرياض عن توفر عدد من الفرص القيادية لمنسوبيها في إدارتي الإدارة والتعليم من خلال التقديم لمنصة قادة المستقبل بوزارة التربية والتعليم.

فرص القيادة

وقالت إدارة التعليم بالرياض عبر حسابها على تويتر “تمكين المتميزين والمتحمسين للقيادة. يوفر التعليم في الرياض لموظفيها عددًا من الفرص القيادية في مكاتب الإدارة والتعليم من خلال التقدم إلى منصة قادة المستقبل بوزارة التربية والتعليم. وفقًا للشروط والأحكام المرفقة “.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت إدارة التعليم بالرياض أن التطبيق ينتهي بتاريخ 8/9/2022 ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (https//futureleaders.moe.gov.sa/portal).