إدانة مقيم بتهمة غسل الأموال ومصادرة 837,751 ريالاً

نشرت إمارة الرياض حكماً بإدانة مقيم في قضية غسل أموال.

أصدر أمير منطقة الرياض بالنيابة أمره للجهات المختصة بالموافقة على تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة جنايات الرياض بإدانة السيد عماد الدين سليمان “مصري” في قضية قضية غسيل أموال.

وحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ سنة واحدة، ومصادرة مبلغ 837751 ريالاً، ونشر الحكم على نفقته، وترحيله من البلاد.

جريمة غسل الأموال

يذكر أن المادة 26 من قانون مكافحة غسل الأموال تعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من النظام. الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كليهما.

وفقًا للمادة الثانية من النظام ؛ يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من ارتكب أيًا من الأفعال التالية