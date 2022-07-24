إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال

وأشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أظهرت أن مواطنة استخرجت سجلا تجاريا وفتح حساب بنكي وجعلها متاحة لزوجها العربي الذي اتفق بدوره مع أحد رجاله. يستخدم المواطنون حساب الكيان التجاري لارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره (10،000) عشرة آلاف ريال.

وأشار المصدر إلى أن إجراءات التحقيق والاستدلال أظهرت أن حجم التدفقات المالية في حساب كيان الأعمال تجاوز مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال، الأمر الذي استدعى طلب بيانات جمركية كشفت عن عدم وجود واردات. . وعند التحقق من نشاط الكيان التجاري، تبين أنه لا يوجد نشاط حقيقي وفعلي.

تفاصيل الجريمة

وأكد المصدر أن التحقيقات قد انتهت وإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وصدور حكم أولي بحقهم يتضمن إدانتهم بما اتهموا به، ومصادرة أموال ذات قيمة مماثلة تم تحويلها إلى المحكمة المختصة. الخارج بمبلغ (63،045،550) ثلاثة وستون مليون وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريالا ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهم والكيان التجاري بمبلغ (103،322.23) مائة. وثلاثة ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا وثلاثة وعشرون هللة، وغرامة مقدارها (50،000،000) خمسون مليون ريال، والحبس لمدة اثنتي عشرة سنة، ومنع المواطنة من السفر لمدة مماثلة لها. السجن. إبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، واستبعاد الكيان التجاري نهائياً عن مزاولة نشاطه التجاري.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة استأنفت الحكم وطالبت بتقسيم الجناة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تولي أهمية كبيرة لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كافة أشكال الممارسات الإجرامية والاستغلال الآثم، وأن الأنشطة التي تنطوي على استغلال كيانات تجارية مقنعة ومرور أموال مجهولة المصدر تتطلب المسئولية الجنائية وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة التستر.