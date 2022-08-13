إدانة وافد حاول تهريب 297 ألف دولار و5 آلاف ريال للخارج

وأشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية بشأن اتهام مواطن أفريقي. البدء بتحويل مبلغ 297.000 و 5000 ريال سعودي عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي خارج المملكة.

وكشفت إجراءات التحقيق أن المدعى عليه حاول تحويل الأموال بإخفائها داخل علب كرتون تم العثور عليها في حقيبته.

تهمة غسيل الأموال

كما كشفت الإجراءات عن المبالغ المحجوزة، لأنها نتجت عن ممارسات مخالفة لسلسلة من الأنظمة، وتم رفع دعوى جنائية عامة ضد الجاني أمام المحكمة المختصة بجريمة غسل الأموال بمحاولة تهريب نقود خارج المملكة. .

وصدر بحقه حكم ابتدائي يشمل إدانة ما نسب إليه ومصادرة المبالغ المحجوزة وسجنه لمدة عامين وإبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة عقوبته.

وقدمت النيابة العامة اعتراضًا على الحكم، وطالبت بعقوبة أشد بحق الجاني.

الإفصاح عن المبالغ

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة سبق أن أشارت إلى ضرورة الإفصاح عن القيم المالية والمبالغ النقدية التي تتجاوز 60 ألف ريال في حال مغادرة المملكة أو المرور عبر أي من منافذها.