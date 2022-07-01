إدراج أسهم أول جمعية استهلاكية إماراتية فِيْ سوق دبي المالي

أعلنت تعاونية اتحاد الإمارات اليوم عزمها إدراج أسهمها فِيْ سوق دبي المالي يوم الاثنين 18 يوليو.

وذكرت الشركة أنه بإدراجها فِيْ سوق دبي المالي، ستكون أول تعاونية استهلاكية فِيْ الإمارات تتخذ هذه الخطوة، فِيْ إطار استراتيجية “لجنة تطوير أسواق رأس المال والبورصات” فِيْ دبي، والتي يهدف إلَّى مضاعفة قيمة الأسواق المالية فِيْ الإمارة إلَّى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت أن القرار يأتي استمراراً لجهُود اللجنة فِيْ مواصلة تطوير قطاع السوق المالية وتزويده بأدوات وحلول مبتكرة بما يعزز مكانة دبي وقدرتها التنافسية كواحد من أهم وأكبر المراكز المالية فِيْ المنطقة والعالم. العالمية.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا استجابة لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية فِيْ الأسواق المالية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلَّى تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع التعاوني ورفع قدرته التنافسية.

تحديد سعر التداول

أعلنت تعاونية الاتحاد تعليق تداول أسهمها من خلال النظام الإلكتروني المعتمد حاليًا، اعتبارًا من اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، على أن يتم استئناف تداول الأسْهُمْ فِيْ 18 يوليو من خلال سوق دبي المالي.

لاحظ أنه سيتم تقسيم السهم من 1 إلَّى 10 / مما يعَنّْي أن كل عضو فِيْ الجمعية سيحصل على 10 أسهم لكل سهم يمتلكه حاليًا / بسعر محدد فِيْ يوم التداول الأول.

وبينت تعاونية الاتحاد أن أعضائها الذين يمتلكون رقم مستثمر فِيْ سوق دبي المالي وحساب تداول مع إحدى شركات الوساطة المعتمدة سيتمكنون من تداول أسهمهم بشكل منتظم .. وحثت التعاونية الأعضاء، إذا لم يكن لديهم رقم مستثمر وحساب تداول، لإتمام هاتين الخطوتين بسرعة من خلال التواصل مع خدمات المستثمرين فِيْ سوق دبي المالي أو شركات الوساطة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهُواتف الذكية الخاصة بالسوق.

أرباح عالية

تتمتع تعاونية الاتحاد بسجل حافل من التميز التشغيلي والمالي منذ عام 1984، حيث حققت معدل نمو سنوي تراكَمْي قدره 20.5٪ لصافِيْ الأرباح بين عامي 1984 و 2022، بينما بلغ معدل النمو السنوي التراكَمْي للمبيعات 16.85٪.

وسجلت التعاونية زيادة بنسبة 2.6٪ فِيْ صافِيْ أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022، لتصل إلَّى 116.5 مليون درهم، علما أن صافِيْ أرباحها بلغ 413 مليون درهم خلال عام 2022.

وفِيْ هذا السياق قال خالد الفلاسي الرئيس التنفِيْذي لتعاونية الاتحاد إن إدراج أسهم التعاونية فِيْ سوق دبي المالي سيمثل نقطة تحول محورية فِيْ عملية تطوير التعاونية، حيث يوفر لأعضاء الجمعية التعاونية فعالية ومنتظمة. وآلية شفافة لتداول أسهمهم، كَمْا يسمح لنا بصفتنا شركة تعاونية مدرجة بالاستفادة من العديد من عَنّْاصر أسواق رأس المال، وهذا يمكننا من تنفِيْذ إستراتيجية النمو لدينا من جهة ويزود الأعضاء بخدمات متقدمة فِيْ السوق المالية مثل السلاسة خدمات توزيع الأرباح النقدية التي يقدمها سوق دبي المالي من ناحية أخرى. نود أن نشكر سوق دبي المالي على تعاونهم الكبير معَنّْا لإنجاز هذه الخطوة.

خطوة فِيْ الطريق

من جانبه رحب حامد علي الرئيس التنفِيْذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي بإعلان تعاونية الاتحاد عَنّْ نيتها إدراج أسهمها فِيْ سوق دبي المالي، مبيناً أن هذا الإدراج المتوقع يعكس الجهُود المتضافرة بين السوق والاقتصاديين المختلفِيْن. فِيْ دبي للإسراع فِيْ تنفِيْذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية فِيْ دبي، بهدف رفع قيمتها السوقية إلَّى 3 تريليونات درهم. وقال يسعدنا استلام أول إدراج من قبل جمعية تعاونية استهلاكية فِيْ الإمارات العربية المتحدة، فِيْ خطوة مهمة تنذر بآفاق واعدة من حيث إدراج المزيد من التعاونيات فِيْ المرحلة المقبلة.

وأضاف حامد علي نعمل بجد تحت الإشراف المباشر للجنة العليا لتطوير الأسواق المالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وترسيخ مكانة دبي الريادية كَمْركز عالمي لأسواق رأس المال من خلال توفِيْر هِيْكل سوق مالي يتميز بأعلى مستويات الكفاءة والشفافِيْة والتنوع والعمق.

جدير بالذكر أن عمل تعاونية الاتحاد شهد توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث بدأ من خلال فرعين فقط عام 1984، ليصل عدد فروعها عام 2022 إلَّى 24 فرعًا بالإضافة إلَّى 4 مراكز تسوق. وفِيْ السياق ذاته، بلغ عدد أعضائها 36659 عضوا بنهاية عام 2022 مقابل 315 عضوا فقط عام 1984.