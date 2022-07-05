إدراج “تيكوم” يصعد بسوق دبي المالي لمستوى تاريخي

تجاوزت القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز 535 مليار درهم، بعد إدراج أسهم مجموعة “تيكوم”، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك فِيْ أعقاب النجاح الكبير للطرح العالمي الذي شهد إقبالاً قوياً حيث غطى تسجيل الاشتراكات الفردية فِيْ الدولة 40 مرة، وهِيْ أعلى نسبة تغطية فِيْ تاريخ الطرح العام فِيْ سوق دبي المالي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فِيْ سوق دبي المالي 521.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، فِيْما بلغت القيمة السوقية لـ “تيكوم” مع الإدراج نحو 13.4 مليار درهم. لتصل القيمة السوقية إلَّى 535.3 مليار درهم.

ونشط تداول أسهم “تيكوم” خلال دقائق التداول الأولى فِيْ سوق دبي المالي، حيث جذب أكثر من 90 مليون درهم بعد تداول 33.5 مليون سهم.

كان الطلب الاستثنائي للاشتراك فِيْ الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم من المستثمرين المحليين والدوليين دليلاً على أسس الشركة وقدراتها وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو، بالإضافة إلَّى التفاؤل فِيْ اقتصاد دبي وآفاق نموه الواعدة، والشركة. الثقة فِيْ قوة الأسواق المالية فِيْ الإمارة.

تضمن طرح “تيكوم” توافر 625 مليون سهم عادي للاكتتاب، تمثل 12.5٪ من إجمالي الأسْهُمْ المصدرة فِيْ رأس مال المجموعة، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عَنّْد 2.67 درهم للسهم الواحد، أي بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري.

تعتزم مجموعة تيكوم اعتماد سياسة توزيع الأرباح نصف السنوية، حيث ستدفع أرباحًا نقدية بعد الطرح العالمي، فِيْ شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة.

تتوقع تيكوم توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 800 مليون درهم سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى أكتوبر 2025. تعتمد قدرة الشركة على توزيع أرباح نقدية على عدد من العوامل، بما فِيْ ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي وظروف السوق .

تمتلك تيكوم وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على القطاعات الحيوية فِيْ المناطق الاستراتيجية فِيْ إمارة دبي، وتعد الشركة مساهماً رئيسياً فِيْ دفع عجلة تطوير القطاعات القائمة على المعرفة فِيْ الإمارة.