إدوارد متهم بالترويج للمثلية.. ومطالب بشطب اسمه من نقابة المهن التمثيلية

اتهم محام مصري الفنان إدوارد بالترويج للمثلية الجنسية فِيْ أغنيته الجديدة “فاكس” وطالب بشطب اسمه من نقابة المهن التمثيلية.

وأصدر المحامي أيمن محفوظ بيانا بهذا الشأن، قائلًا “أرسل المستشار أيمن محفوظ تحذيرًا رسميًا إلَّى نقابة ممثلي الشاشة أشرف زكي بطرد إدوارد من نقابة ممثلي الشاشة بعد أن أطلق الأخير مقطعًا قصيرًا من أغنية” فاكس “بشكل غير طبيعي. الدلالة الجنسية من حيث الكلمات والاقتراحات الشاذة.

وأضاف “ما فعله إدوارد ليس له غرض سوى الترويج للمثلية الجنسية، وكأنه يشارك فِيْ الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا، خاصة من المشاهِيْر للدعوة إلَّى نشر الرذيلة والفجور بين شبابنا”.

وأوضح محفوظ “هذا المقطع الذي أخذ فِيْه إدوارد مادة السخرية، دعا الأشرار إلَّى دعم المثلية الجنسية والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا، وأن هذه الأعمال المحظورة والإجرامية التي يعاقب عليها القانون رقم 10. عام 1961 ضد الأخلاق، وكذلك 178 من قانون العقوبات، الذي يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ودعا إلَّى “إحالة الفنان إدوارد للتحقيق والعقوبة المقابلة على الأفعال الإجرامية التي نشرها فِيْ الفِيْديو المذكور، وإلزامه بوقف عمله الفني والإعلامي حتى جلسة التحقيق القادمة معه، والمراسلة. تُفرض العقوبة على الفنان المخالف، والتي تتكون من الحذف من سجلات اتحاد الممثلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “. .

وكان الفنان المصري، إدوارد، قد طرح الأغنية قبل أيام، والتي شارك فِيْها نجله ماركو، حيث يغني ويعزف على الجيتار، وكتب كلمات الراب فِيْ الأغنية.

وانتشرت الأغنية عبر المواقع الإعلامية فور إصدارها، حيث تفاعل النجوم معه، وأثنوا عليه على الأغنية، وأبدوا إعجابهم بخفتها والكوميديا ​​التي أظهرها الكليب.

ومن بين نجوم الفن الذين تفاعلوا مع الأغنية، أحمد العوضي، محمد رجب، وائل جسار، كريم أبو زيد، أحمد صلاح السعدني، نضال الشافعي.

وظهر نضال فِيْ الفِيْديو وهُو يقود سيارته وقال مبروك يا إدوارد مبروك أغنيتك حبيبي وأشرفك الله بهذا الشكل. .