إدينيلسون.. 3 عروض سعودية والاتحاد يحتاج لـ”موافقة مدرب النصر”

مطلوب اسم النجم إدينيلسون، لاعب كرة القدم في الفريق الأول البرازيلي انترناسيونال، في 3 أندية سعودية، بحسب آخر الأخبار في الصحف في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

إدينيلسون، 32 عامًا، له تاريخ طويل مع الاتحاد، يعود تاريخه إلى صيف 2022.

إدينيلسون .. 3 عروض سعودي والاتحاد يحتاج “موافقة مدرب النصر”

وأشار الصحفي البرازيلي بيليه فيرميله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن كلاً من ضمك والشباب، إلى جانب الاتحاد، يرغبان في التعاقد مع النجم إدينيلسون من صفوف إنترناسيونال.

وأوضح أن العروض لم ترق إلى مستوى المحادثات الرسمية، لكن هذا الأمر سيحدث قريبًا، مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفية 2022 في السعودية، دون الكشف عن تفضيل أحد الأندية على الآخر.

وأكدت صحيفة “بولافيب” البرازيلية، في تقرير لها، أن إيدينلسون يقترب من مغادرة إنترناسيونال، مع وجهة عربية محتملة، في صيف 2022، مما يضع الاتحاد في الصورة، في ظل الرواية القديمة التي قالها جلبت. معاً.

وذكر أن إنترناسيونال البرازيلي لا يمانع في بيع عقد إيدينيلسون المستمر حتى ديسمبر 2024، بعد الحصول على موافقة مانو مينيز.

مانو مينيز، مدرب إنترناسيونال البرازيلي، سبق له تدريب فريق النصر في بداية الموسم الرياضي 2022-2022، لذا يعرفه عشاق الرياضة السعوديون جيدًا.

ماذا حدث بين الدولي والاتحاد في تاريخ إدينيلسون هذا ما نعرضه لكم في “السعودية الرياضية”.

كان مجلس إدارة الرئيس أنمار الهيلي يحاول استدراج اللاعب ماليًا، حيث قدم له عرضًا بقيمة 3 ملايين يورو سنويًا، مما دفعه للضغط على إدارة فريقه، الأمر الذي أغضب المدير العام للنادي البرازيلي، وهددت، بحسب وسائل الإعلام، باللجوء إلى الفيفا، إذا لم يتوقف الاتحاد عن إغراء إيدينسون بالمال.

توقف الاتحاد عن تجربة إدينيلسون، ثم جرب حظه في صيف 2022 مرة أخرى قبل أن يفشل ثم يتطلع بعد ذلك إلى مواطنه أنسيلمو دي مورايس الذي فضل استكمال انتقاله إلى النصر من الوحدة.

أصبح الاتحاد ضرورة فنية لإدينيلسون، بعد أن غادر المغربي كريم الأحمدي جدة في يناير 2022.