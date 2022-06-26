إذا الخبز يسمّن فما سر نحافة الفرنسيين

قد يشتمل النظام الغذائي الفرنسي النموذجي على الكثير من الخبز، ولكنه أيضًا ذو جودة أعلى.

تختلف عادات الأكل الفرنسية الأخرى اختلافًا كبيرًا عن النظام الغذائي الأمريكي العادي.

إذا نظرنا إلى طريقة الحياة الفرنسية، فإن الفرنسيين أيضًا

يأكلون أربعة أضعاف الزبدة الحيوانية

يأكلون 60٪ أكثر من الجبن

يأكلون 180 جرامًا من الدهون الحيوانية، مقارنة بـ 72 جرامًا فقط في الولايات المتحدة.

يأكلون الزيوت النباتية مثل الذرة وفول الصويا بكميات أقل بكثير

يأكلون كميات أقل من السكر، وخاصة الذرة عالية الفركتوز

لا تثري الأطعمة أو تقويها، خاصة بالحديد والفيتامينات

يميلون إلى الاحتفاظ بالأطعمة التقليدية

لديهم قوانين صارمة فيما يتعلق بنقاء الغذاء

عادة ما يستهلكون كميات أقل من السكر

يأكلون وجبات خفيفة أقل

قد يكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنها لا تسمح بإغناء الطعام بينما في أمريكا وكندا والمملكة المتحدة لدينا قوانين إلزامية لتحصين طعامنا بالفيتامينات الاصطناعية والحديد.

قد يكون هذا هو السبب في أن الناس يعانون من مشاكل هضمية أقل عند تناول الحبوب في الدول الأوروبية.

على سبيل المثال، يمكن أن يسبب الحديد الكثير من المشاكل، بما في ذلك المشاكل الصحية المتعلقة بالأكسدة. يسبب الحمل الزائد للحديد ما يلي

تتداخل مع الحياة الميكروبية في القناة الهضمية

يتأكسد بشدة

قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

بالإضافة إلى ذلك، لا توفر مضادات الأكسدة والفيتامينات الاصطناعية والاصطناعية الفوائد المرجوة. يمكن أن يؤدي استهلاك الفيتامينات الاصطناعية، بما في ذلك الفيتامينات التي تعمل على تحسين نظامنا الغذائي، إلى زيادة الأكسدة، مما قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب وخطر مقاومة الأنسولين.