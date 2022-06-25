إذا المعكرونة ضارة فما سرّ صحة الإيطاليين

المعكرونة أو المعكرونة أو المعكرونة من بين المعجنات المجوفة الجافة، بما في ذلك المعجنات الأسطوانية أو المشطوفة أو الحلزونية أو الصدفيّة، المصنوعة من القمح الصلب أو الأرز المطبوخ في الماء أو المرق.

مصدر ممتاز للكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة.

تساعد العملية الطويلة والمعقدة لهضم الكربوهيدرات في المعكرونة على خفض مستويات السكر في الدم، وإطلاق الطاقة وتوفير المزيد من النشاط.

يحتوي على نسبة عالية من السوائل مما يعطي الشعور بالشبع لفترة أطول.

يقوم بتوصيل السيروتونين إلى الدماغ لضمان الشعور بالامتلاء والراحة.

هل تساءلت يومًا ما إذا كانت المعكرونة سيئة، فلماذا يعيش الإيطاليون كل هذه المدة هل يعرف الإيطاليون سر طول العمر . سوف نتحدث عما يأكلونه بالضبط.

يعيش الإيطاليون لفترة أطول من أي منطقة أخرى في أوروبا.

في سردينيا، يرتبط الإيطاليون باليابانيين لأنهم يعيشون أطول فترة.

من بين 1091 مقيمًا فوق سن 105، هناك 951 امرأة. هذا يرجع إلى هرمون الاستروجين. يمكن أن يعمل الإستروجين كمضاد للأكسدة ويبطئ التعرض للجذور الحرة وتلف الحمض النووي.

كيف تختلف المعكرونة في أوروبا

لا يوجد غليفوسات.

غير مدعم بالحديد والفيتامينات الصناعية.

المزيد من النقاط على المعكرونة

نوع القمح المستخدم في المعكرونة هو القمح الصلب، والذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويهضم ببطء شديد.

لن ترفع المعكرونة نسبة السكر في الدم في البداية، لكنها سترفع نسبة السكر في الدم في غضون ساعات قليلة.

يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم من 45-50 مقارنة بالخبز وهو 70

لا أوصي بالمعكرونة. أنا أقول فقط أن جودة المعكرونة أفضل في إيطاليا منها في أمريكا.

النظام الغذائي الإيطالي النموذجي في سردينيا

لحمة.

سمك.

المحار.

الخضار (الكثير من الأرضي شوكي).

زيت الزيتون.

ميرتو (الجهاز الهضمي).

ليس الكثير من السكر.

ليس الكثير من المعكرونة.

خبز.

القليل من النبيذ.

وتعتقد أيضًا أن سر طول العمر هو أسلوب الحياة المنخفض المستوى والمشي.