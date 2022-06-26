إذا كان الأرز سيئا فما سر رشاقة الصينيين

هل تساءلت يومًا، “لماذا يكون الآسيويون نحيفين عندما يأكلون الأرز” إذا كان الأرز سيئًا للغاية وكان النظام الغذائي الصيني يحتوي عادةً على الكثير من الأرز، فلماذا يكون قليل الدهن

حسنًا، الصينيون ليسوا نحيفين كما تعتقد، من عام 1985 إلى عام 2015 كانت هناك زيادة كبيرة في السمنة بين الأطفال الصينيين. ليس الأطفال يعانون من زيادة الوزن، ولكن الحديث عن بدانة حقيقية في الصين.

نعم، كان الصينيون يعتبرون ذات يوم من أنحف الناس في العالم. الآن، إذا نظرت إلى السمنة في الصين مقارنة بأمريكا، فهناك فرق أقل بكثير. تحتل الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث السمنة.

نعم، لطالما أكل الصينيون الأرز. لكن النظام الغذائي الآسيوي قد تغير أيضًا كثيرًا بمرور الوقت.

كيف تغير النظام الغذائي الصيني

تستهلك الكثير من السكر

لا يأكلون الكثير من الخضار

أكلوا المزيد من الأسماك والمأكولات البحرية

هناك أطعمة مقلية أكثر من الأطعمة المسلوقة

لا تأكل الكثير من الأطعمة المخمرة

ساعدت شركات الأغذية والمشروبات الغربية في تشكيل العلم والسياسة العامة بشأن السمنة في الصين.

تناول الكثير من الوجبات الخفيفة

إن تناول الكثير من فول الصويا المعدل وراثيًا الذي يأكله الصينيون لا يجعلك تفقد الوزن. إنهم ينموون بالفعل.

سبب السمنة