إذا لم يكتشف شريكك أنك خنته فهل ستخبره بذلك أبطال “بيروت 303” يجيبون

سألت شركة الإنتاج الشهِيْرة “صباح إخوان” أبطال مسلسل “بيروت 303” الذي يعرض حاليا على منصة شاهد، عَنّْ الخيانة قائلة “إذا لم يكتشف شريكك قط أنك خيانته لمجرد نزوة”. .، هل ستخبره بذلك

السؤال الذي عرضت فِيْه إجابات النجوم فِيْ مقطع فِيْديو أصدرته الشركة عبر حسابها على إنستجرام، وجه للفنانين. عبد فهد، نادين الراسي، سلافة معمار، معتصم النهار، جيري غزال.

وبينما رد الراسي بإيجاز وبكلمة واحدة “بالتأكيد”، فضل عابد فهد الاستمرار، لأنه قال “إذا أحببت شريكك كثيرًا ؛ سيستمر فِيْ العيش فِيْ حالة من القلق والتوتر حتى أقول له، لأنه سيشعر بالاختناق، وأنه ليس فِيْ طبيعته لأن إجاباته لن تكون فِيْ مكانها.

وأضاف الفنان السوري أن الاعتراف بالخطأ أو الخيانة فِيْ ذلك الوقت سيكون بمثابة حل سريع، حتى يتمكن من العودة إلَّى طبيعته، مشيرًا إلَّى أنه مهما حاول الشخص إخفاء الأمر، فسيتم اكتشافه فِيْ النهاية، واصفا الأمر بأنه “جريمة”.

أما رد سلافة معمار فكان إيجابيا أيضا، مؤكدة أنها ستخبر الزوجين بهذه الخيانة، وأنه من الصعب التعايش مع تلك “الكذبة” طيلة حياتها، بينما كان رد معتصم النهار مختلفا، لأنه قال إنه سيحاول الاعتراف قبل أن يصل إلَّى مرحلة الخيانة.

أما الممثل اللبناني جيري غزال، فأشار إلَّى أن أفعاله ستفضحه، فإذا فعل ذلك فسيتم اكتشافه على الفور.

يبدو أن السؤال الذي وجه إلَّى نجمات مسلسل بيروت 303 استنتج من أحد الأحداث المحورية فِيْ المسلسل، حيث تخون “تاج سلافة معمار” زوجها “عزيز – عابد فهد” بـ ” الطائف – معتصم النهار، وكذلك “عزيز”، خيانة “تاج” مع “رزان – نادين الراسي”.

حققت سلسلة “بيروت 303” نجاحًا ملحوظًا عَنّْد إطلاقها، حيث تصدرت المخططات الأكثر مشاهدة على منصة شاهد فِيْ العديد من دول الشرق الأوسط، وتمكن التشويق والعاطفة والغموض الممزوج بقصص الحب من جذب الانتباه إلَّى هذا العمل الدرامي.

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