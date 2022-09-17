إرث الوباء.. الموظفون فِيْ أنحاء العالم يفضلون العمل من المنزل

كشفت دراسة دولية حديثة أن الموظفِيْن حول العالم يقضون ساعات فِيْ العمل من المنزل بأعداد غير مسبوقة، ويرغبون فِيْ الحصول على أكثر قليلاً مما هُو عليه الحال الآن.

وفقًا لمسح نشره معهد Ifo الألماني للأبحاث الاقتصادية المرموق، فإن الموظفِيْن فِيْ جميع القطاعات فِيْ 27 دولة شملهم الاستطلاع يعملون من المنزل بمعدل 1.5 يوم فِيْ الأسبوع.

متوسط ​​أيام العمل من المنزل

كانت ألمانيا أقل بقليل من المتوسط ​​، مع 1.4 يوم عمل من المنزل أسبوعيًا، بعد عامين ونصف من تفشي جائحة كورونا.

وسجلت فرنسا 1.3 يوم والولايات المتحدة 1.6 يوم واليابان 1.1 يوم.

قال ماتياس دولز، الباحث فِيْ المعهد والمؤلف المشارك للدراسة “لم يحدث من قبل أن أدى حدث (مثل جائحة كورونا) إلَّى قلب حياة العمل رأسًا على عقب فِيْ مثل هذا الوقت القصير”.

مراكز الاقتراع

من أجل إعداد الدراسة، تعاون الخبير الألماني مع زملاء من 5 مؤسسات بحثية فِيْ الولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك، بما فِيْ ذلك جامعتا ستانفورد وبرينستون.

قال دالاس إن النتائج عبارة عَنّْ قيم متوسطة، حيث إن العمل من المنزل فِيْ بعض الصناعات غير ممكن على الإطلاق.

تم إجراء الاستطلاعات من قبل معهد أبحاث السوق البريطاني “Responde”. النتائج، بعد التعديل، تستند إلَّى إجمالي حوالي 36000 رد. وأجري الاستطلاع على جولتين، صيف 2022 ويناير وفبراير من العام الجاري.